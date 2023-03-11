如何行使反擊能力？ 日本軍方：不排除採「飽和攻擊」

日本防衛副大臣井野俊郎表示，日方在行使反擊能力時，不排除使用大量飛彈對敵進行「飽和攻擊」。圖為美軍戰斧巡弋飛彈。（法新社）

2023/03/11 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本去年修改國防政策，強調自衛隊應具備對敵方基地的「反擊能力」。今（10）日防衛副大臣井野俊郎出席會議時表示，日方在行使反擊能力時，不排除使用大量飛彈對敵進行「飽和攻擊」。

日媒《共同社》今日報導，日本防衛副大臣井野俊郎出席眾院外務委員會議時表示，自衛隊在行使反擊能力時，不排除選擇「飽和攻擊」的方式。他也指出：「我認為這是應該就各個情況做出判斷的事項。」

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而共產黨議員穀田惠二對此則詢問，自衛隊是否會選擇計劃採購的美製「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈進行「飽和攻擊」，井野俊郎則回應：「這應該要根據武力攻擊的規模和情況來判斷，很難決定將用何種飛彈。」

報導也指出，但有意見認為，日方在行使反擊能力時若採用飽和攻擊，屆時除了摧毀敵方的基地外，還有可能連同破壞周遭的民用設施，甚至造成平民傷亡，這很可能違反規定不擁有戰力的《日本憲法第九條》。

目前日本遠程打擊能力除了計劃採購的400枚「戰斧」巡弋飛彈外，也包含去年宣布從12式反艦飛彈改良而成的「長程巡弋飛彈」，將部署在「南西諸島」（西南群島）和九州等地區，射程高達1000公里，最遠可達中國沿海和北韓。

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