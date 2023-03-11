超噁！櫻花妹參加印度侯麗節 慘遭一群噁男當街「摸胸強抱」

今年印度傳統節日「侯麗節」（Holi）傳出一名日本女性遊客參加活動時，竟在大街上遭一群印度男子包圍性騷、襲擊。（圖擷取自@iramsubramanian推特）

2023/03/11 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕噁男無國界！今年3月8日國際婦女節，恰好碰上印度傳統節日「侯麗節」（Holi），慶典當天傳出一名日本女性遊客參加活動時，竟在大街上遭一群印度男子包圍性騷、襲擊。事後受害過程影片在網上被瘋傳，引發印度女性怒火，知名寶來塢女星也站出來聲援受害者，並呼籲「立即逮捕這些人」。

綜合外媒報導，一名日本女性遊客在侯麗節當天，在光天化日的大街上遭到一群印度男子性騷擾，從推特上瘋傳的影片可見，這名嬌小的女子遭4到5名印度男子包圍，這些人不但朝她身上噴灑七彩顏料、用力往她頭上砸雞蛋，過程中還不斷伸手往她身上亂摸、熊抱。女子面露驚恐並遮住胸部想要離開，竟又遭一名男子湊過來襲胸，她氣得打了對方一巴掌，之後匆匆進入一旁小巷逃離。

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這段影片截至11日上午在推特上的觀看次數已經突破225萬次，一名分享這段影片且反對侯麗節慶典活動的發文者，看完後憤慨表示，「想像一下你的姊妹、母親或妻子在另一個國家受到這樣的對待？也許到那時你就明白了」，就連知名知名寶來塢女星查達（Richa Chadha）也轉發了這則推特影片，並呼籲當局「立即逮捕這些人」。

另據印度媒體報導指出，這樣的事情已經不是第一次發生，過去也有大量影片顯示，許多英國女性遊客都被以「侯麗節」的名義騷擾和猥褻。如今這段日本遊客受性騷攻擊的影片，再次證實了女性在印度慶典期間的危險處境，也讓德里婦女委員會主席瑪利瓦爾（Swati Maliwal）表示，這種情況令人不安，現已通報警方要求逮捕嫌犯。

印度警方獲報後，立即出派人將影片其中3名施暴男子逮捕，其中一名嫌犯為未成年少年，而被他們性騷擾的日本女子則在個人推特上透露，她已在10日離開印度前往孟加拉。目前警方正與該名女子以及日本大使館聯繫，以便進一步釐清事發經過。

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