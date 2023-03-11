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    和嫌犯同名同姓住同地 美黑人男子遭誤判坐近19年冤獄

    現年35歲黑人男子湯瑪斯在2004年遭誤判，他被指控涉嫌殺害14歲男孩而入獄，監禁近19年冤獄後，終於獲釋。（圖擷自Youtube）

    現年35歲黑人男子湯瑪斯在2004年遭誤判，他被指控涉嫌殺害14歲男孩而入獄，監禁近19年冤獄後，終於獲釋。（圖擷自Youtube）

    2023/03/11 11:21

    〔即時新聞／綜合報導〕現年35歲黑人男子湯瑪斯（Sheldon Thomas）在2004年遭誤判，他被指控涉嫌殺害14歲男孩而入獄，監禁近19年冤獄後，終於獲釋。

    綜合外媒報導，2004年紐約市發生一起槍擊案，1名14歲男孩死亡，警方鎖定部分嫌疑人，他們將嫌疑人照片給目擊者指認，他們指認出1名叫湯瑪斯（Sheldon Thomas）的黑幫成員是槍手，警方隨即前往抓捕，不料警方卻抓到住在同一地區另一名叫湯瑪斯的17歲男子。

    儘管這位湯瑪斯矢口否認犯案，多次表示那張照片上的人不是他，但當時辦案員警表示，「他的直覺告訴他找對人了」而將其起訴，在法庭上法官卻以匿名來電者的可靠消息以及與照片中的嫌犯很像為由，判定湯瑪斯一項二級謀殺罪、五項謀殺未遂罪以及非法持有武器罪，罪名成立判處25年有期徒刑。

    布魯克林地區檢察官定罪審查組在多年後重新審查此案，檢察官認定警方知道他們逮捕的人和照片上的嫌犯是兩個人，但他們依然逮捕了湯瑪斯，「這是我從業25年來第一次看到錯誤的照片識別被用作逮捕依據，最後還據此進行了審判」，湯瑪斯被剝奪了正當程序權利，這使得法院給他的定罪「從根本上就是不公正的」。

    含冤入獄近19年的湯瑪斯終於獲釋，他向檢察官致謝：「為了這一天的到來，我已經等了很長時間......他在牢內多次想起這一刻的到來」，他強調不僅僅是他的生活被正當程序的失敗和司法不公所撕裂，受害人的家屬也是如此，他們數十年來一直被欺騙。

    不過湯瑪斯說，多年以來堅定不移的信念讓他原諒紐約市警察局警員、目擊者以及本案法官，「上帝會審判他們，就像他現在審判我一樣。」

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