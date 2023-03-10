龐貝古城還有1/3要挖 150隻綿羊保護遺跡

龐貝考古公園負責人引進了綿羊，協助管理千年遺跡。（路透社）

2023/03/10 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕義大利龐貝古城66公頃的遺址，自250年前開挖以來，考古學家只發現了約三分之二。而當前目標是要保護那些尚未開發的部分，免受自然與時間的侵蝕，對此負責龐貝考古公園的加百列（Gabriel Zuchtriegel）引進了150隻綿羊，協助清除雜草。

綜合外媒報導，義大利龐貝古城，一座公元79年遭到維蘇威火山噴發毀滅的羅馬城市。幾千年來，66公頃的龐貝古城一直埋在數米厚的浮石以及火山灰之下，直到250年前考古學家開始挖掘，才得以重見天日。然而，目前考古學家也只發現了約三分之二的龐貝城。

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隨著時間流逝，大自然與環境改變可能造成遺跡受到侵蝕，現在的首要目標是去保護那些尚未開發完全的部分。龐被考古公園負責人加百列說，植物蔓延到古老的牆壁以及房屋上，許多龐貝城的房屋跟店鋪遺跡都已經遭到雜草破壞，是一個很大的問題。考慮到將來環境的可持續性，他引進了150隻綿羊到龐貝城北邊的第五區（Regio V），這樣的方式可以維持美觀，同時又可以節省經費。

加百列認為，用羊來解決植物問題是一個可持續發展的項目，也可以讓人們想像到過去龐貝城的生活樣態，有樹林、葡萄園、綿羊等。目前，第五區還沒對遊客開放，但單靠龐貝其他地區就吸引了每年數百萬的人來參訪。

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