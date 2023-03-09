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    若台海開戰 美空軍司令曝首要任務：全力擊沉中國船艦

    美國太平洋空軍司令維巴赫表示，若台海爆發戰爭，美軍首要任務就是集中精力擊沉中國船艦。（歐新社）

    美國太平洋空軍司令維巴赫表示，若台海爆發戰爭，美軍首要任務就是集中精力擊沉中國船艦。（歐新社）

    2023/03/09 13:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth S.Wilsbach）在當地時間8日表示，若台海爆發戰爭，美軍首要任務就是集中精力擊沉中國船艦。

    據美國《軍事新聞網》（Military.com） 報導，當地時間8日，科羅拉多州奧羅拉（Aurora）舉辦美國空軍暨太空軍協會（Air & Space Forces Association）戰爭研討會，美國太平洋空軍司令維巴赫出席，在會議中維巴赫指出，前眾院議長裴洛西訪台時，中國解放軍把船艦部署在台灣東側，作為一種封鎖手段。

    中國解放軍試圖利用船艦上的地對空飛彈，創造出反介入/區域拒止（Anti-access/Area Denial，A2/AD）區域，因為進入有被擊落的風險在，來降低敵軍戰機飛越意願。

    維巴赫表示，儘管美國仍將嚇阻中國侵台列為優先事項，「我們勸告中國不要試圖以武力奪台」，但要是嚇阻無效該怎麼辦？維巴赫直言：「我們必須擊沉中國船艦…擊沉船艦不但是太平洋空軍的目標，也是任何將涉入這起衝突的外國軍隊的主要目標。」

    維巴赫強調，為了應對可能發生的地區性衝突，美國及盟國軍隊正在計劃並加強共同演練次數，他麾下的空軍聯隊經常在許多島嶼之間，演練疏散機組員及戰機的戰略。

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