南韓最快下週取消口罩令 搭大眾交通工具免戴

南韓當局最快下週公布是否解除大眾交通工具配戴口罩措施。（美聯社資料照）

2023/03/09 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕隨著南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，政府正在考量逐步放寬口罩令，防疫當局與專家諮詢和討論後，預計最快下週公布是否解除大眾交通工具配戴口罩措施。

綜合韓媒報導，南韓中央對策本部今（9）表示，自今年1月30日實施第一階段解除室內口罩政策以來，我方密切觀察檢疫情況與民眾提出投訴事項，並與專家討論是否應解除大眾交通工具口罩令，預計最快下週發布取消口罩令細節。

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在此之前南韓政府曾向國家傳染病危機應對諮詢委員會以及相關部門尋求建議，針對現今疫情狀況，如取消解除大眾交通工具配戴口罩義務是否產生影響？隨後諮詢委員會於7日針對放寬口罩令進行討論，現場多位專家給予正向回應。

由於南韓政府認為當前疫情總體平穩，才著手研擬調整防疫措施，包括確診須接受7天隔離、搭乘大眾交通工具、醫療機構配戴口罩等政策；若公共交通設施口罩令取消，將剩下醫療機構、藥局和染疫高危險設施仍須戴口罩。

傳染病諮詢委員會官員指出，即便取消室內配戴口罩義務，大多數的民眾仍維持戴口罩的生活，因此部分人士認為，就算解封範圍擴及至大眾交通工具、醫療院所，也不會對疫情造成影響。

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