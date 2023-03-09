不死怪颱「佛萊迪」重創東非 活躍32天將成最長壽熱帶氣旋

「佛萊迪」生成至今已達32天，打破1994年的颱風「約翰」的31天生命紀錄，將成為史上最長壽氣旋。（美聯社）

2023/03/09 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕位於莫三比克海峽的熱帶氣旋「佛萊迪」（Freddy）再度增強，恐在當地時間10日二度侵襲東非國家莫三比克，「佛萊迪」生成至今已達32天，打破1994年颱風「約翰」（John）的31天生命紀錄，將成為史上最長壽氣旋。

綜合外媒報導，熱帶氣旋「佛萊迪」2月6日在澳洲西北部海域生成，然後在2月橫跨整個印度洋，途中一度增強至最高等5級颶風等級，2月21日登陸馬達加斯加，穿越馬達加斯加後，2月24日登陸東非國家莫三比克，登陸後減弱為低壓。

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「佛萊迪」殘存雲系回到莫三比克海峽後再次增強，3月4日「佛萊迪」重新達到熱帶風暴等級，5日接近馬達加斯加，隨後大迴轉，目前「佛萊迪」在莫三比克海峽，仍維持熱帶氣旋強度，目前往西北移動，預估週六（10日）再次登陸莫三比克。

「佛萊迪」是第4個橫越印度洋的熱帶風暴，自2月6日生成後，至今已存活32天，打破1994年的颱風「約翰」（John）在太平洋生存31天生命紀錄，「佛萊迪」現已在走了1萬2000多公里，也接近「約翰」13280公里紀錄，「佛萊迪」也有機會打破這項紀錄，世界氣象組織（WMO） 表示，將在「佛萊迪」完全消散後，進行調查，已確認紀錄。

與一生都在海面上度過的「約翰」相比，「佛萊迪」為東非多國帶來災情，登陸馬達加斯加後，為當地帶來不小災情，至少造成17人死亡，由於「佛萊迪」一直在附近徘徊，馬達加斯加近一週的雨量是月雨量的3倍之多；登陸莫三比克後，也在當地造成至少10死，2萬8300棟房屋被毀，農作物嚴重損失，目前「佛萊迪」正朝莫三比克逼近中，恐再次重創當地；辛巴威也因「佛萊迪」帶來的雷雨，在當地2人遭雷擊死亡。

「佛萊迪」少數橫越印度洋的熱帶風暴，自2月6日生成後，至今已存活32天，打破1994年的颱風「約翰」（John）在太平洋生存31天生命紀錄。（圖擷自Wiki）

莫三比克遭到「佛萊迪」重創，當地恐面臨「佛萊迪」二次侵襲。（美聯社）

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