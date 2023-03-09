美國5警打死非裔男 美司法部將公開約20小時影像
2023/03/09 00:40
〔即時新聞／綜合報導〕今年1月7日，美國曼非斯警局5名員警對非裔男子尼科爾斯（Tire Nichols）暴力執法致死事件引發軒然大波。時間過去2個月，美司法部週三（8日）宣布將公開事發當天更多影像資料以及針對警員的調查文件。
綜合美媒報導，5名同樣是非裔的曼非斯警局員警比恩（Tadarrius Bean）、海利（Demetrius Haley）、馬丁（Emmitt Martin III）、米爾斯（Desmond Mills Jr.）和史密斯（ Justin Smith），2023年1月7日在一次交通攔查作業中對29歲男子尼科爾斯暴力毆打，尼科爾斯送醫急救，3天後宣告不治，驗屍結果顯示其死因為「因嚴重毆打導致大量出血」。
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這起事件曝光後，美國社會再度熱議起警察暴力執法問題，尤其針對有色人種。目前已知有出手打人的5名員警事發後隨即遭革職並面臨二級謀殺指控，另外還有2名曾替前述5人暴力執法辯護的員警被停職。
美國司法部本月8日表示，除了先前已公開的密錄器畫面，該部將發布大約20小時的影像資料和音頻，以及針對曼非斯警局人員的內部調查報告，讓外界更加了解來龍去脈。此外他們也將審查警方使用武力、防止衝突升級及相關部門的應對方針，避免下一個尼科爾斯出現。