美國5警打死非裔男 美司法部將公開約20小時影像

美司法部8日宣布將公開事發尼科爾斯之死當天更多影像資料以及針對警員的調查文件。圖為涉案警方毆打尼科爾斯，被隨身密錄器拍下的畫面。（路透）

2023/03/09 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕今年1月7日，美國曼非斯警局5名員警對非裔男子尼科爾斯（Tire Nichols）暴力執法致死事件引發軒然大波。時間過去2個月，美司法部週三（8日）宣布將公開事發當天更多影像資料以及針對警員的調查文件。

綜合美媒報導，5名同樣是非裔的曼非斯警局員警比恩（Tadarrius Bean）、海利（Demetrius Haley）、馬丁（Emmitt Martin III）、米爾斯（Desmond Mills Jr.）和史密斯（ Justin Smith），2023年1月7日在一次交通攔查作業中對29歲男子尼科爾斯暴力毆打，尼科爾斯送醫急救，3天後宣告不治，驗屍結果顯示其死因為「因嚴重毆打導致大量出血」。

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這起事件曝光後，美國社會再度熱議起警察暴力執法問題，尤其針對有色人種。目前已知有出手打人的5名員警事發後隨即遭革職並面臨二級謀殺指控，另外還有2名曾替前述5人暴力執法辯護的員警被停職。

美國司法部本月8日表示，除了先前已公開的密錄器畫面，該部將發布大約20小時的影像資料和音頻，以及針對曼非斯警局人員的內部調查報告，讓外界更加了解來龍去脈。此外他們也將審查警方使用武力、防止衝突升級及相關部門的應對方針，避免下一個尼科爾斯出現。

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