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    射AIM-120飛彈絕殺俄軍！美軍擬魔改烏軍米格機

    烏克蘭戰機可能在不久後，將首度安裝美軍中程空對空飛彈。（圖取自烏克蘭空軍）

    烏克蘭戰機可能在不久後，將首度安裝美軍中程空對空飛彈。（圖取自烏克蘭空軍）

    2023/03/08 21:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭持續僵持，先前傳出烏克蘭飛行員已在美受訓，但華府仍排除援助基輔F-16戰機，不過傳出美國軍方正研究把西方空對空飛彈，整合至烏克蘭的蘇聯時代戰機上，比如MiG-29、Su-27。假如成功，將是美國首次讓烏克蘭戰機具備發射空對空飛彈的能力，並解決烏克蘭對額外火力及防空的部分需求。

    據美國政治新聞網站《政客》（Politico）7日報導，美軍擬把過去都是裝在F-16，或由「國家先進防空系統」（NASAMS）發射的AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），改裝到烏軍現有的MiG-29上。

    報導引述美國國防部官員及知情人士說法稱，烏克蘭已握有一批AIM-120，美軍正研究是否可將AIM-120安裝在烏克蘭現役米格戰機上。預料整合過程充滿挑戰，除了尺寸影響安裝外，必須解決飛彈與米格戰機雷達相容問題。關鍵問題在於，美國和蘇聯的武器系統差異極大，導致飛彈與飛機難以「溝通」。

    美國在過去幾波軍援中，曾經提供烏克蘭AGM-88B高速反輻射飛彈（HARM），並將該款飛彈安裝在米格機上，用來攻擊雷達和防空系統等地面目標，美國國防部也移交了一批增程型「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM-ER）給烏軍。

    美軍預計，烏克蘭希望在6至8週內發起大反攻，因為天氣正在回暖，及在德國接受聯合作戰訓練的部隊將學成回國，惟美國憂慮，烏克蘭的防空能力正在下降。

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