首件逮捕案！ 日本壽司店又有屁孩舔醬油瓶 遭警方移送法辦

日本愛知縣警方今逮捕一名曾在藏壽司惡搞的屁孩。示意圖，與本文無關。（彭博）

2023/03/08 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」前陣子因屁孩亂舔醬油罐等脫序行為引發軒然大波，隨後多家餐飲業也傳惡搞事件，讓店家不勝其煩。近日，名古屋警方表示已逮捕一名曾在另一知名迴轉壽司店「藏壽司」惡搞的男子，這是日本首次有人因類似惡作劇被逮捕，引發熱議。

綜合《產經新聞》及《讀賣新聞》報導，藏壽司位於愛知縣名古屋市中區的分店，今年2月3日晚間來了2男1女到店用餐，沒想到這組顧客效仿起當時鬧得沸沸揚揚的壽司郎屁孩惡搞行為，趁旁人不注意用嘴含舔店內醬油瓶瓶口，並將過程拍下PO網，引發外界撻伐。

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藏壽司得知此事後，立刻報案並蒐集相關證據移交警方。愛知縣警方受理該案後鎖定網傳影片中的3人，今天（8日）依妨礙業務罪嫌將帶頭惡搞的21歲少年吉野凌雅逮捕。

警方指出，吉野凌雅當天帶著1名19歲少年與1名15歲少女到店內進行惡作劇，當天晚間約莫8點45分將惡搞片PO到網路上。警方將釐清這3人的動機、作案過程。

這是日本全國首次有人因類似惡搞事件被逮捕。藏壽司表示，希望藉此讓外界知道這類惡作劇行為已屬犯罪，希望今後不會再出現模仿犯。

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