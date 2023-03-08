她偷鱷魚蛋在後院養大 20年後被發現還給德州動物園

鱷魚特瓦被運送至動物世界和蛇場動物園。（圖擷取自「Animal World & Snake Farm Zoo」臉書粉專）

2023/03/08 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州政府組織「德洲狩獵監督」調查人員近期前往考德威爾郡郊區意外發現，某住戶在後院非法飼養1隻8英尺長（約2.4公尺）的鱷魚，經查發現這名女子約20年前在動物園擔任志工時偷走1顆鱷魚蛋，返家疑孵化後養育至今，這名女子沒有申請執照養育執照，隨後已將這隻鱷魚移送至該州動物園安置，近日動物園在臉書發文公開鱷魚運送畫面，引起大量網友熱議。

綜合外媒報導，「德洲狩獵監督」（Texas Game Wardens）發言人舒格特（Jen Shugert）6日表示，調查人員近期前往北卡羅來納州考德威爾郡（Caldwell County）郊區時，意外撞見某間女住戶後院出現1隻身長8英吋的鱷魚，察覺情況有異緊急通報當局。

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調查人員隨後上門查訪，這位不具名女子坦言，她約20年前在動物園擔任志工，當時偷了1顆鱷魚蛋回家，疑孵化後養育至今，並將牠命名為「特瓦」（Tewa）；德洲狩獵監督組織還發現，這名女子沒有向當局申請飼養鱷魚許可證，因此必須將這隻鱷魚移送至位於薩斯新布朗費爾斯的動物世界和蛇場動物園（Animal World & Snake Farm Zoo）安置。

當地報導稱，德州法律允許人們飼養鱷魚，但前提是必須為了養殖、教育或動物學原因才能飼養鱷魚。儘管這名女子將鱷魚照顧得相當健康，但鱷魚已經身型過大，她的後院已無法提供這隻鱷魚足夠空間。

動物世界和蛇場動物園於3月4日在臉書粉專發布1段影片，內容提及我方接到德州公園和野生動物部門致電通知，一名人士多年前在這裡擔任志工時，偷偷將鱷魚蛋帶回家後，養育一隻鱷魚約20年左右，現在這隻鱷魚已被安置於動物園內，鱷魚特瓦將在動物園渡過餘生。

舒格特指出，這名女子遭指控非法持有鱷魚蛋和未經允許飼養鱷魚，每項罰款最高達500美元（約新台幣1.5萬元），而她偷鱷魚蛋的訴訟時效已過。

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