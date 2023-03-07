東京食品展台灣「食」力焦點 台味自販機、鳳梨釋迦冰淇淋⋯⋯

農委會副主委陳駿季（右）公開將在日本推出的台灣冷凍農水產品自動販賣機，並與駐日代表謝長廷（左）當場投幣購買。 （記者林翠儀攝）

2023/03/07 21:34

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕台灣今年參加東京食品展有備而來，不但參展業者達136家，參展品項也較往年多樣，除了替日本消費者量身打造的台灣冷凍農水產品自動販賣機，還有台灣鳳梨釋迦加上北海道富良野牛奶，並由日本製造的台日混血冰淇淋，以及CAS（Cells Alive System）細胞活存冷凍技術的冷凍龍膽石斑，都是展現台灣「食」力的焦點參展商品。

台灣味自動販賣機登陸日本

農業委員會副主委陳駿季今天在東京食品展主持「台灣農水產館」開幕儀式，並公開了即將在日本推出的台灣冷凍農水產品自動販賣機。他並與駐日代表謝長廷當場投幣購買，謝長廷選了冷凍燒番薯，陳駿季則選了冷凍切片鳳梨釋迦。

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謝長廷表示，日本自販機很進步發達而且普遍，「我們用這個方式銷售是對的，是前所未有的手法。」

陳駿季指出，目前台灣農水產品多是透過超市通路銷售給日本消費者，由於日本自動販賣機相當興盛，所以農委會也與日本自販機等相關業者合作，嘗試利用這個新的銷售方式，讓日本民眾能便於購買台灣的冷凍農水產品。

台灣冷凍農水產品自販機農的商品，將有當令的蔬果和水產品，包括冷凍鳳梨釋迦、毛豆、石斑魚、白帶魚、香腸、貢丸、地瓜等。未來計畫擺放在車站及人潮出入眾多的地方，讓消費者24小時均可購買。

由於是首次展示的新手法，陳駿季表示，目前還無法評估效益，不過據了解，目前已有日本大型連鎖超市業者Olympic與農委會接冾中，陳駿季也預定明天訪問該社。

台日友好鳳梨釋迦冰淇淋

台日混血鳳梨釋迦冰淇淋，是由台灣青果商電商「自然屋」推出的新商品，使用台灣冷凍鳳梨釋迦和北海道富良野牛奶，再交由日本廠商製造的台日混血冰淇淋。

自然屋總經理陳俊雄表示，他長年在日本消售台灣水果，一直有注意鳳梨釋迦的成品，要怎麼去掉鳳梨釋迦的苦味相當困難，由於鳳梨釋迦是以冷凍方式銷日，所以他就發想，既然要冷凍似乎也可試著做成冰淇淋。

陳俊雄將台灣釋迦的冷凍切丁和果泥送到北海道，與當地富良野的生乳結合，請日本廠商製成冰淇淋，以日本的食品加工技術消除天然的澀味與苦味，他說這是「南國陽光的果物，結合北國乳白雪地」，融合赤道與北極的概念，一定會成為天地間最好的味道，所以催生了這項產品。

台日混血冰淇淋已通過日本食安標準可以上市，目前有鳳梨釋迦和芒果兩種口味，可以品嚐到濃濃的果香和乳香，還有混入果肉的口感。陳俊雄表示，雖然商品已可上市，但他希望利用這次參展，多收集消費者的回饋，再來設定通路，希望能打入餐廳推廣，提高日本消費者的認知度。

半導體級的CAS細胞活存冷凍石斑

另一個焦點商品，是「安永生技」CAS（Cells Alive System）細胞活存冷凍技術的冷凍龍膽石斑、金目鱸、虱目魚等在地養殖魚。為與國際市場接軌，安永生技於2018年10月在高雄建造的「安永生技彌陀廠」，更被譽為是半導體級水產加工廠。除擁有世界前三大、亞洲首座大型CAS低溫冷凍保管庫（-25°C、-50°C各一座），生產線更獲FSSC 22000、ISO22000、HACCP等國際認證，結合完整的食品安全評鑑監督審核機制供應鏈，並設有微生物實驗室、檢驗分析實驗室，以及全魚三清全自動化產線，嚴格控管產地源頭、生產製程及倉儲配送流程。

台灣石斑等水產品，去年遭到中國惡意刁難後，台灣急覓新外銷對象，CAS細胞活存技術除能完整保存海鮮的水分與鮮度，還有低溫熟成的效果，解凍後魚肉口感比現撈美味，提高台灣農水產品外銷競爭力。

安永生技此次參展，除以CAS細胞活存技術的低溫冷凍水產品，還帶來市面上唯一將CAS技術應用在糕品上的素食蘿蔔糕、素食芋頭糕和南瓜糕等產品。

台日混血的鳳梨釋迦冰淇淋，結合台灣冷凍鳳梨釋迦、北海道富良野生乳及日本技術生產。（記者林翠儀攝）

推出鳳梨釋迦冰淇淋的台灣青果商電商「自然屋」總經理陳俊雄表示，發想於「南國陽光的果物，結合北國乳白雪地」的概念。（記者林翠儀攝）

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