東京食品展今開幕 台灣館展現團結「食」力

東京食品展台灣館開幕，高雄市等9位縣市長親自領軍參展，場面熱鬧。（記者林翠儀攝）

2023/03/07 19:35

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕東京食品展今天在台場的國際展示場開幕，台灣今年大軍壓境，不但7大公協會聯手、參展業者達136家創新高，9縣市長也親自領軍與會，展現台灣的團結「食」力，今年參展品項也更為多樣、創新，外貿協會設立的台灣館和農委會的農水產館均門庭若市，展出首日的詢問度極高。

本屆東京食品展是疫情發生以來睽違近3年恢復實體展出，除了鼓勵配戴口罩入場之外，現場幾乎已無任何限制，今年有逾60國總計1485家廠商參展，4天展期預計將有超過3萬人次入場參觀。

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今年的台灣館展出面積達1584平方公尺，為本屆的第2大參展國，展區位於海外區的正中央，展攤以鳳梨黃為主色調，相當搶眼。尤其今年有高雄市、屏東縣、桃園市、台東縣、嘉義縣、台南市、嘉義市、彰化縣及花蓮縣共9位縣市長親自領軍參展，高雄市長陳其邁和台南市黃偉哲都不約而同挑戰以日語致詞，台東縣長饒慶鈴則用英語發聲，猶如陣頭較勁，讓台灣館的開幕熱鬧非凡。

外貿協會董事長黃志芳在今早台灣館開幕致詞時表示，貿協在這段時間會竭盡全力跟日本所有通路商、採購商及食品業者聯繫，希望促成最好的媒合，也讓各縣市的農產品在日本發揚光大。

共同主持台灣館開幕典禮的經濟部次長陳正祺表示，台灣的美食是世界最好的食物之一，經濟部透過科技研發，讓台灣食品的品質更好更穩定、賣相更佳，而且低碳化、智慧化、模組化，這就是所謂「不是猛龍不過江」。

駐日代表謝長廷表示，去年只有30家業者參展，今年一口氣增加到136家，差不多增加了4.5倍，氣勢真的很大。這次我們展現台灣的大團結，告訴日本「台灣來了、春天來了」。由於立院經濟委員會6位立委幾乎全員出到會場助陣，謝長廷還開玩笑地說，今天立法院可能沒有辦法開會了。

農委會副主委陳駿季表示，日本是我們台灣農產品第2大輸出國，生鮮農產品的部分，更是佔了51%，台灣一年銷到日本海外的水果大概3.9萬噸，其中2萬噸都是銷到日本。希望透過這次的展覽，能夠讓日本的消費者、其他國家的買家看到台灣農產品。

貿協新聞稿指出，貿協今年設置「台灣特色食品專區」，展示精選及輸日暢銷食品，包括外銷日本創新高的生鮮鳳梨、去年首度進軍日本的冷凍鳳梨釋迦及台灣石斑魚、長年熱銷日本的蒲燒鰻、豬肉加工製品及名酒佳釀，展現台灣食品加工多樣性。今天還有日本富士電視台特別蒞臨台灣館，採訪彰化菇類合作社新品雪耳派。另首次參展的摩奇坊生產的枸杞堅果，獲日本大型連鎖超商約定洽談細節，成功跨出第一步。

本屆新參展企業比例高達4成，包括國內冷凍水果生產大廠冠南，首度於東京展出。另外，畜產品參展家數今年也創新高，包括奇美食品、信功、黑橋牌、台畜與廣達香紛紛投入，今天展出首日即吸引眾多採購商參觀，詢問度相當高。

東京食品展台灣館今年以「鳳梨黃」為主色，在海外展區十分搶眼。（記者林翠儀攝）

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