藍白紅旗＋字母Ｖ 烏控LV新廣告有支持俄羅斯侵略之嫌

LV新廣告影片中出現藍白紅3色旗幟及V字標誌，觸動敏感神經。（圖擷取自推特）

2023/03/07 15:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球最大奢侈品集團LVMH旗下國際時尚品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）日前在巴黎時裝周，推出影片傳品牌時裝秀，其中出現藍白紅3色旗幟及V字標誌，觸動敏感神經，遭質疑有支持烏克蘭之嫌。不過也有網友認為，藍白紅3色應該是代表法國國旗，而非俄國國旗。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指控LV展示俄羅斯國旗及俄軍象徵勝利的V字標誌，並形容LV是專門服務俄羅斯暴發戶的上流時裝公司，選擇公開玩弄侵略的象徵。

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俄羅斯入侵烏克蘭後，在俄軍及親俄部隊的載具上會以白色油漆畫上「Z」字和「V」字符號，這兩個符號也被視為俄羅斯侵略象徵。烏克蘭國會去年5月決議，在烏克蘭國內禁止使用「Z」字和「V」字符號，但允許被用於教育及歷史目的。

不過，LV廣告旗幟中間的V字標誌，該品牌早於1901年就開始使用。此外，也有網友指出，俄國和俄羅斯的國旗同樣採用了藍白紅3色，但LV廣告中的旗幟與法國國旗的3色直排順序較吻合，俄國國旗。由3個平行且相等的橫長方形組成，由上到下依次是白、藍、紅3色。

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