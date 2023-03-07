連5年入選米其林必比登！東京拉麵名店店長猝逝 拉麵迷不捨

「ののくら」店長驟逝，讓許多拉麵迷感到不捨。（圖擷自@benjoe8371wc推特）

2023/03/07 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京拉麵名店「ののくら」（NONOKURA）自2018年起連續5年入選米其林必比登推薦名單，它的手打麵身受許多饕客喜愛，但店家5日卻在推特發布噩耗，年僅40多歲的店長白岩蔵人心肌梗塞猝逝，拉麵店因後繼無人也宣告停業。

綜合日媒報導，「ののくら」位於東京都葛飾區龜有，2017年12月開業，以「高加水率的手打麵與超越價格的滿足感」聞名，2018年11月入選《東京米其林指南》中的必比登美食，美食評論網站“Tabelog”的評分為3.96。

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「ののくら」5日在推特帳號PO文表示，店長白岩蔵人2月20日因急性心肌梗塞猝逝，由衷感謝顧客們5年來的支持，強調這5年來從食材到待客都非常講究，並持續提供美味的拉麵，但因無人可以繼承白岩蔵人的技術，因此將就此停業。

公告一出讓許多日本的拉麵迷感到非常難過，紛紛在推特PO出自己吃過「ののくら」拉麵的照片，「『ののくら』永遠是我心中的第一名，謝謝你為我帶來愉快的用餐體驗，我會為你們祈福的」、「這是我忘不掉的美味，希望你們多多保重」、「謝謝美味的拉麵，我不會忘記白岩先生的笑容」。

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