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    中國發動資訊戰 美眾議員：應對抗反美宣傳

    眾議員克胥納莫提認為，中共積極在世界發表對美不利訊息，將損害美國利益。（路透）

    眾議員克胥納莫提認為，中共積極在世界發表對美不利訊息，將損害美國利益。（路透）

    2023/03/07 15:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長期被視為「反美宣傳」輸出大國，多位美國官員認為，中國將可能採取類似俄國策略，諸如暗中干預美國內政等，並擔憂美國缺乏足夠的防範措施。

    據《美聯社》3月7日報導，2名不願透露姓名的知情人士透露，中國持續利用人工智慧（AI），製造假新聞、及大量誹謗美國的社群貼文，發動資訊戰不遺餘力。美國情報官員則表示，雖然許多攻擊顯得相當「業餘」，但也顯示中國政府正積極作出嘗試，「就情報戰而言，中國的行為很值得關注」。

    隨著中國政治、經濟實力提高，以及台海戰爭的可能性增加，美國國內「加強對抗中國海外影響力」的呼聲也日益高漲。曾到訪台灣的伊利諾州眾議員克胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）說：「整個政府都應投入抗中」。

    克胥納莫提是甫成立「美中戰略競爭特設委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China，又稱中國委員會）」的民主黨領袖。克胥納莫提強調：「中共正在世界發表對美國的不利言論，攻擊我們的機構，攻擊我們的政府。我們必須反擊，否則將損害美國的利益」。

    對此，中國駐美大使館立即發表聲明反擊，稱中國「反對一切編造和傳播的虛假訊息」，並反指美國操縱社群媒體，將其變成「煽動國際輿論的工具和污名化、妖魔化他國的武器」。使館發言人劉鵬宇說：「在這個問題上，美方應該反省一下，不要再喊『抓賊』了」。

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