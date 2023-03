中國發動資訊戰 美眾議員：應對抗反美宣傳

眾議員克胥納莫提認為,中共積極在世界發表對美不利訊息,將損害美國利益。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕中國長期被視為「反美宣傳」輸出大國,多位美國官員認為,中國將可能採取類似俄國策略,諸如暗中干預美國內政等,並擔憂美國缺乏足夠的防範措施。

據《美聯社》3月7日報導,2名不願透露姓名的知情人士透露,中國持續利用人工智慧(AI),製造假新聞、及大量誹謗美國的社群貼文,發動資訊戰不遺餘力。美國情報官員則表示,雖然許多攻擊顯得相當「業餘」,但也顯示中國政府正積極作出嘗試,「就情報戰而言,中國的行為很值得關注」。

隨著中國政治、經濟實力提高,以及台海戰爭的可能性增加,美國國內「加強對抗中國海外影響力」的呼聲也日益高漲。曾到訪台灣的伊利諾州眾議員克胥納莫提(Raja Krishnamoorthi)說:「整個政府都應投入抗中」。

克胥納莫提是甫成立「美中戰略競爭特設委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China,又稱中國委員會)」的民主黨領袖。克胥納莫提強調:「中共正在世界發表對美國的不利言論,攻擊我們的機構,攻擊我們的政府。我們必須反擊,否則將損害美國的利益」。

對此,中國駐美大使館立即發表聲明反擊,稱中國「反對一切編造和傳播的虛假訊息」,並反指美國操縱社群媒體,將其變成「煽動國際輿論的工具和污名化、妖魔化他國的武器」。使館發言人劉鵬宇說:「在這個問題上,美方應該反省一下,不要再喊『抓賊』了」。

