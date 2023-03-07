傳中國干預內政 加拿大總理宣布任命獨立調查員審查

加拿大總理杜魯道（見圖）6日宣布，將任命一名獨立特別調查員，針對涉嫌外國干預內政進行獨立的新調查。（美聯社）

2023/03/07 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大當局近期多次對中國干預國內事務提出警告，加拿大國會本月2日還通過議案，要求政府針對中方持續干預該國選舉進行公開調查，隨後卻遭加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）拒絕並稱正進行的調查已足夠，沒想到本週一宣布，將任命一名獨立特別調查員，針對涉嫌外國干預內政進行獨立的新調查。

根據《路透》報導，加國當地媒體近日援引匿名消息來源指控，中國策劃干預加拿大2021年、2019年的選舉，自從消息曝光後，杜魯道持續密切關心此項議題，近日加國一份民調顯示，希望總理可以對中方介入選舉事宜做出更強而有力的決策和回應。

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與此同時，杜魯道於6日在記者會宣布，「將任命1位獨立特別調查員，他將擁有廣泛的授權，針對打擊干涉和加強我國民主議題提出專業建議。」

杜魯道指出，這名特別調查員將是1位「卓越的加拿大人」，並有權對外國干涉提出建議，包括進行公開調查，同時要求國會國家安全委員會的議員，對外國選舉干預展開調查。

報導提到，情報監督機構、加拿大國會國家安全和情報委員會（NSICOP）進行調查後將向國會報告調查結果，同時杜魯道還要求「國家安全和情報審查局」（NSIRA）監督加拿大國家安全機構如何處理外國的干涉威脅。

杜魯道說：「執行所有措施讓我們能更加瞭解過去2次選舉中發生過什麼事情，包含外國政府如何試圖干預，加拿大的安全機構又是如何應對來自干預的威脅，以及資訊傳達如何在政府之間流通。」

報導稱，杜魯道與加拿大最高安全官員皆已承認來自中國的干預企圖，但他們堅稱，選舉結果沒有因此被改變，他們也沒有證實當地媒體的報導內容。中國官方則否認所有干預加國的指控，並稱對干涉加拿大的內政事務毫無興趣。

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