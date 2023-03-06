與台深化關係才是上策 捷克眾議長痛批總統齊曼親中路線大失敗

捷克眾議院議長艾達莫娃今透過推特批評即將卸任的捷克總統齊曼，稱他過去的親中路線徹底失敗。（歐新社）

2023/03/06 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕捷克眾議院議長艾達莫娃（Marketa Adamova）今（6日）突然在推特痛批總統齊曼（Milos Zeman）的親中路線，直言捷克與台加強合作關係才符合國家利益。

捷克總統齊曼即將於本月8日卸任，上位的是立場友台的帕維爾（Petr Pavel），未來可預見捷克新政府將積極與台灣增進各方面合作夥伴關係。過去齊曼親中態度鮮明，受到不少該國反對派非議，在齊曼將下台之際，艾達莫娃特地透過推特再批評齊曼過去親近北京的路線是錯誤的。

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艾達莫娃推文開頭就表示，「在半導體、晶片製造、生物技術和國防領域，台灣是全球重要的參與者，與這個國家密切合作才符合捷克的利益。」面對齊曼過去曾稱「台灣很快會被中國和平統一」、參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）訪台是對中「幼稚挑釁」等，艾達莫娃痛斥齊曼任內涉及台灣的發言都是在「侮辱我們的民主夥伴」，「他做的這一切都是為了掩蓋他對中國採取的『奴性政策』徹底失敗」。

艾達莫娃預定本月25日訪問台灣，日前她就在推特上透露有很多捷克企業表達意願想一同赴台參訪，給捷克帶來更多商機。我國立法院也確認邀請艾達莫娃3月28日於立院發表演講，將成為「第一位在台灣立法院演說的非邦交國女性國會議長」。

Tchaj-wan je klíčový světový hráč, pokud jde o polovodiče, výrobu čipů, biotechnologie a národní obranu. Úzká spolupráce s ním je v českém zájmu.



Nepřekvapuje, že Miloš Zeman uráží našeho demokratického partnera, aby zakryl naprosté selhání jeho servilní politiky vůči Číně. — Markéta Pekarová Adamová （@market_a） March 6, 2023

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