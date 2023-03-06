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    新進展！湯鍋頭顱、雙腿殘肢比對 確認與蔡天鳳DNA吻合

    日前在香港新界大埔大美督龍尾村找到的頭顱和雙腿，今DNA比對結果出爐，確認屬於蔡天鳳。（翻攝IG）

    日前在香港新界大埔大美督龍尾村找到的頭顱和雙腿，今DNA比對結果出爐，確認屬於蔡天鳳。（翻攝IG）

    2023/03/06 19:50

    〔即時新聞／綜合報導〕28歲香港名媛蔡天鳳日前慘遭前夫鄺港智一家殺害分屍烹煮，警方在發現其殘缺不全遺體的現場，找到頭骨及雙腿，今（6日）DNA比對結果出爐，確認屬蔡天鳳本人，目前仍無其他殘肢下落。

    根據《星島日報》報導，蔡天鳳上月21日被通報失蹤，香港西九龍重案組同月24日於新界大埔大美督龍尾村一住宅發現蔡天鳳殘缺遺體，後續在屋內一口鋼鍋發現已被烹煮過的頭顱，另在冰箱發現雙腿，當即送驗。本週一，比對結果出爐，確認警方找到的頭顱和雙腿與蔡天鳳本人DNA吻合。

    這起慘案涉有重嫌的蔡天鳳前夫鄺港智、前公公鄺球、前夫哥哥鄺港傑、前夫母親李瑞香及前公公47歲情婦皆遭逮捕；本月2日，警方又逮一名據稱是鄺港智朋友41歲林姓男子，指控林男試圖協助此案其中一名被告逃離香港，全案目前共6人被逮捕。

    港警上週四表示，警方早前以距離案發地點最近、香港三大垃圾堆填區之一的「新界打鼓嶺堆填區」為中心鎖定約一個足球場面積範圍進行搜索，可多日來一無所獲，行動宣告結束，並已通知家屬。目前仍未找到蔡天鳳其他殘肢，警方將繼續追蹤線索。

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