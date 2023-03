畫面曝光！ 烏「海妖」特戰隊越境出擊 無人機炸毀俄軍監視塔

2023/03/06 19:03

〔記者陳成良/台北報導〕烏克蘭國防部情報總局「海妖」(Kraken)特戰部隊5日宣布,其麾下戰士潛入俄羅斯靠近烏克蘭邊境的布良斯克(Bryansk)地區,並用自殺無人機摧毀俄軍在當地一座自動化監視塔。

「海妖」特戰部隊在Telegram頻道公布了一段行動影片,顯示俄軍監視塔在烏軍無人機第2次出擊時被摧毀。「海妖」並未說明事情發生的時間。

請繼續往下閱讀...

俄國布良斯克州與烏克蘭和白俄羅斯接壤,行政中心布良斯克距離烏克蘭邊界約100公里。俄羅斯2日指控烏克蘭派出「破壞小組」,潛入布良斯克一個邊境村落向平民汽車開槍,造成2死1傷。不過,烏克蘭隨即否認,稱俄方是「蓄意挑釁」。

社交平台上同日出現關影片,有聲稱是來自烏軍「俄羅斯志願兵團」的4名軍人表示,他們越境是要對付「滿手鮮血」的普廷政權,呼籲俄羅斯人起義,並稱他們沒有向平民開火。

The intelligence forces of the KRAKEN special forces destroyed an autonomous surveillance tower in Bryansk region, Russia, using a kamikaze drone. pic.twitter.com/hfZDi648mX