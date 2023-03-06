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    畫面曝光！ 烏「海妖」特戰隊越境出擊 無人機炸毀俄軍監視塔

    烏克蘭「海妖」特戰隊越境出擊，在俄國與烏克蘭接壤的布良斯克地區，用自殺無人機炸毀俄軍監視塔。（取自推特）

    烏克蘭「海妖」特戰隊越境出擊，在俄國與烏克蘭接壤的布良斯克地區，用自殺無人機炸毀俄軍監視塔。（取自推特）

    2023/03/06 19:03

    〔記者陳成良／台北報導〕烏克蘭國防部情報總局「海妖」（Kraken）特戰部隊5日宣布，其麾下戰士潛入俄羅斯靠近烏克蘭邊境的布良斯克（Bryansk）地區，並用自殺無人機摧毀俄軍在當地一座自動化監視塔。

    「海妖」特戰部隊在Telegram頻道公布了一段行動影片，顯示俄軍監視塔在烏軍無人機第2次出擊時被摧毀。「海妖」並未說明事情發生的時間。

    俄國布良斯克州與烏克蘭和白俄羅斯接壤，行政中心布良斯克距離烏克蘭邊界約100公里。俄羅斯2日指控烏克蘭派出「破壞小組」，潛入布良斯克一個邊境村落向平民汽車開槍，造成2死1傷。不過，烏克蘭隨即否認，稱俄方是「蓄意挑釁」。

    社交平台上同日出現關影片，有聲稱是來自烏軍「俄羅斯志願兵團」的4名軍人表示，他們越境是要對付「滿手鮮血」的普廷政權，呼籲俄羅斯人起義，並稱他們沒有向平民開火。

    在烏克蘭參與對俄作戰的「俄羅斯志願軍」2日發布影片，承認越境在布良斯克地區發起突襲，但否認攻擊平民。 （翻攝自Telegram）

    在烏克蘭參與對俄作戰的「俄羅斯志願軍」2日發布影片，承認越境在布良斯克地區發起突襲，但否認攻擊平民。 （翻攝自Telegram）

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