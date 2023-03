公司驚傳有炸彈！警急疏散100多人 真相曝光讓人超傻眼......

2023/03/06 18:44

〔即時新聞/綜合報導〕美國威斯康辛州一間公司大樓近日驚傳有炸彈,引發不小恐慌,當地警方立即出動疏散大樓內100多人,並著手拆彈作業,卻遲遲找不到爆炸裝置。經調查才發現,這一切都是該公司一名職員不想上班謊報有炸彈的烏龍事件。

根據《FOX6 WITI-Milwaukee》 報導,威州密爾瓦基體育俱樂部(Milwaukee Athletic Club)位於當地「北百老匯區」(N. Broadway)的公司大樓,本月1日傳出被安置炸彈,一名員工當天中午12點30分(台灣時間2日凌晨2點30分)左右接到一通不明電話,一名男子在電話中宣稱公司內有炸彈,有1個小時的時間撤離,否則該炸彈將被引爆。

密爾瓦基警方獲報後趕抵線場,緊急疏散大樓內100多名人員,並出動拆彈小組進行作業,但卻一直沒找到疑似爆裂物或爆炸裝置。後續警方調查發現,這通電話是該體育俱樂部員工詹姆斯(Aveon James)打的,詹姆斯被逮捕後坦承根本沒有炸彈,自己只是不想出門上班才打了這通惡作劇電話。

Bomb threat at the Milwaukee Athletic Club. Building is evacuated, The Hop temporarily suspended pic.twitter.com/DjPfFBTfyB