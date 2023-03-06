公司驚傳有炸彈！警急疏散100多人 真相曝光讓人超傻眼......

美國威斯康辛州密爾瓦基體育俱樂部公司大樓驚傳有炸彈，後來確認是「詐」彈。（圖翻攝自推特）

2023/03/06 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州一間公司大樓近日驚傳有炸彈，引發不小恐慌，當地警方立即出動疏散大樓內100多人，並著手拆彈作業，卻遲遲找不到爆炸裝置。經調查才發現，這一切都是該公司一名職員不想上班謊報有炸彈的烏龍事件。

根據《FOX6 WITI-Milwaukee》 報導，威州密爾瓦基體育俱樂部（Milwaukee Athletic Club）位於當地「北百老匯區」（N. Broadway）的公司大樓，本月1日傳出被安置炸彈，一名員工當天中午12點30分（台灣時間2日凌晨2點30分）左右接到一通不明電話，一名男子在電話中宣稱公司內有炸彈，有1個小時的時間撤離，否則該炸彈將被引爆。

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密爾瓦基警方獲報後趕抵線場，緊急疏散大樓內100多名人員，並出動拆彈小組進行作業，但卻一直沒找到疑似爆裂物或爆炸裝置。後續警方調查發現，這通電話是該體育俱樂部員工詹姆斯（Aveon James）打的，詹姆斯被逮捕後坦承根本沒有炸彈，自己只是不想出門上班才打了這通惡作劇電話。

Bomb threat at the Milwaukee Athletic Club. Building is evacuated, The Hop temporarily suspended pic.twitter.com/DjPfFBTfyB — Jeramey Jannene （@compujeramey） March 1, 2023

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