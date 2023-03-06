為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    公司驚傳有炸彈！警急疏散100多人 真相曝光讓人超傻眼......

    美國威斯康辛州密爾瓦基體育俱樂部公司大樓驚傳有炸彈，後來確認是「詐」彈。（圖翻攝自推特）

    美國威斯康辛州密爾瓦基體育俱樂部公司大樓驚傳有炸彈，後來確認是「詐」彈。（圖翻攝自推特）

    2023/03/06 18:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州一間公司大樓近日驚傳有炸彈，引發不小恐慌，當地警方立即出動疏散大樓內100多人，並著手拆彈作業，卻遲遲找不到爆炸裝置。經調查才發現，這一切都是該公司一名職員不想上班謊報有炸彈的烏龍事件。

    根據《FOX6 WITI-Milwaukee》 報導，威州密爾瓦基體育俱樂部（Milwaukee Athletic Club）位於當地「北百老匯區」（N. Broadway）的公司大樓，本月1日傳出被安置炸彈，一名員工當天中午12點30分（台灣時間2日凌晨2點30分）左右接到一通不明電話，一名男子在電話中宣稱公司內有炸彈，有1個小時的時間撤離，否則該炸彈將被引爆。

    密爾瓦基警方獲報後趕抵線場，緊急疏散大樓內100多名人員，並出動拆彈小組進行作業，但卻一直沒找到疑似爆裂物或爆炸裝置。後續警方調查發現，這通電話是該體育俱樂部員工詹姆斯（Aveon James）打的，詹姆斯被逮捕後坦承根本沒有炸彈，自己只是不想出門上班才打了這通惡作劇電話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    挺朋友卻烏龍砸車 中和警逮8人
    2023/03/06 16:12

    挺朋友卻烏龍砸車 中和警逮8人
    親友們認屍都確認身分 中國男火化9年後竟「復活」！
    2023/02/22 20:09

    親友們認屍都確認身分 中國男火化9年後竟「復活」！

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    千百人狂奔！ 巴黎購物中心驚傳槍響 警方一查真相竟是......
    2023/02/19 20:12

    千百人狂奔！ 巴黎購物中心驚傳槍響 警方一查真相竟是......
    樂桃航空驚傳「詐」彈 原來是白目男子惡作劇
    2015/12/17 17:34

    樂桃航空驚傳「詐」彈 原來是白目男子惡作劇
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播