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    「軍隊天使」救死扶傷！烏29歲戰地女護士 魂斷巴赫姆特

    烏克蘭29歲女護士亞娜·雷赫利茨卡（Yana Rykhlitska）魂斷巴赫姆特。（圖擷取自Telegram）

    烏克蘭29歲女護士亞娜·雷赫利茨卡（Yana Rykhlitska）魂斷巴赫姆特。（圖擷取自Telegram）

    2023/03/06 16:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯入侵家園，烏克蘭29歲女護士亞娜·雷赫利茨卡（Yana Rykhlitska）志願從軍，在兵兇戰危的克東的巴赫姆特（Bakhmut）前線擔任戰地護理人員救死扶傷，挽救許多軍民寶貴性命，不過亞娜3月3日在疏散傷兵接受治療時，不幸遭到俄軍砲火襲擊而壯烈殉國，英勇事蹟感動許多人。

    《烏克蘭真理報》報導，亞娜來自烏克蘭中西部城市文尼察（Vinnytsia），大學畢業後，從事資訊科技工作，去年5月她志願加入烏克蘭武裝部隊，並在陸軍第93機械化旅擔任護理人員，該旅正與俄軍在巴赫姆特鏖戰。

    3月3日，亞娜勇赴前線撤離傷兵，但她乘坐的醫療後送車遭到俄軍砲擊，亞娜不幸離世，她的遺體將運回家鄉安葬。

    亞娜生前被譽為「軍隊天使」（Angel of the troops），朋友和熟人都說，她冒著生命危險救死扶傷，所做的一切都是為了烏克蘭勝利。友人Tetiana Zenart說道：「當烏克蘭獲勝時，請記住一半的工作是由她完成的。沒錯。我不知道有哪個單位會不感謝她。」

    亞娜個性開朗，除了盡心照顧傷兵，她對小動物也特別有愛心。一名曾受亞娜照護的志願兵 Valerii Bahynskyi寫到；「對於她幫助過的所有戰地醫務人員、戰術指導員和士兵來說，這是黑暗的一天。我們將報仇雪恨。冷靜地，帶著內心的冰冷憤怒，我們正在做我們的工作。」

    陸軍第93機械化旅的士兵在砲彈上寫上亞娜的名字，矢言為她復仇。亞娜的父母則拒絕為女兒籌募善款，並敦促大家把對亞娜的記憶留在心中，錢則捐給烏克蘭武裝部隊用來保衛國家。

    亞娜在戰地盡心照料傷兵。（圖擷取自Telegram）

    亞娜在戰地盡心照料傷兵。（圖擷取自Telegram）

    亞娜非常對小動物也很有愛心。（圖擷取自Telegram）

    亞娜非常對小動物也很有愛心。（圖擷取自Telegram）

    烏軍在砲彈上寫上亞娜的名字，要為她復仇。（圖擷取自Telegram）

    烏軍在砲彈上寫上亞娜的名字，要為她復仇。（圖擷取自Telegram）

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