中國學者：習近平「不懂世界」入侵台灣困難重重

一位中國知名國際關係學者向法國世界報坦露，中國國家主席習近平自以為無所不知，但根本不了解世界，才會和幾乎所有國家起衝突。（路透）

2023/03/06 08:06

〔中央社〕一位中國知名國際關係學者向法國世界報坦露，中國國家主席習近平自以為無所不知，但根本不了解世界，才會和幾乎所有國家起衝突。他認為中國軍事侵略難以達成，美國有辦法快速介入。

世界報（Le Monde）北京特派記者勒梅特（Frederic Lemaitre）在4日刊登的文章中專訪一位不願具名的中國知名國際關係學者。

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報導說，這位學者雖經常接受中國媒體採訪，卻大多拒絕外媒訪問，這次他和世界報記者會面，也只以「非正式」且不具名的形式。他的發言突破中國越來越壓迫的保守框架，透露部分知識分子的真正心聲。

問及美中關係時，這位學者深信「中國不會向美國開戰，因為我們的領導階層，也就是國家最有錢的那群人，把他們的錢、包括情婦在內的一部分家屬，都安置在美國，因此他們永遠不會有勇氣放棄這些好處」。

他對習近平沒有太大好感，並嚴肅評論說：「他就跟（前美國總統）川普一樣，以為無所不知、不需要任何人。但他不了解世界，自掌權以來，他成功地和所有西方國家以及大部分的亞洲國家起衝突。」

雖然這位學者視「統一」台灣為正當目標，但也認為中國軍事入侵不太可能達成。「無論台灣地位為何，台灣海峽有一部分屬於國際海域。中國海軍侵略將會阻擋日本和南韓，甚至中東國家的船隻通行。另外，在南韓、日本、菲律賓都有駐紮基地的美國有方法快速介入。」

儘管如此，他還是遺憾表示，風險仍然存在，因為習近平「想要比毛澤東更偉大，並收回台灣」。

這位學者對美國衰退的官方論述也不買單，「這沒那麼簡單。社會與種族不平等及喪失部分道德高地讓美國倒退。他們再無法打造國際共識，但從財富、軍備、研究與發展而言，美國仍是超級強權」。

在他看來，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）因低估美國而犯下分析錯誤。「美國從阿富汗撤退後，普廷自認可以放膽入侵烏克蘭，他嘗試且失敗了。連芬蘭、瑞典這樣的中立國都要加入北大西洋公約組織（NATO），這對俄國來說是個挫敗。」

他分析，若普廷失敗，其繼位者可能會更靠近美國，而中國將陷入孤立。儘管仍屬推測，但這位國際關係學者認為習近平已經輸了這一局。

學者說，習近平有3大優先要務：打擊貪腐、帶來國家復興和人民福祉的「中國夢」，以及一帶一路。

他說：「習近平掌權10年後，中國貪腐並未消失；9億人口月收入不及人民幣2000元（約新台幣8800元）的狀況讓中國夢毫無意義。斯里蘭卡、馬來西亞與巴基斯坦等參與一帶一路國家內的精英腐敗也讓中國變得不受歡迎。」

最後，這位知名的研究員總結：中國和美國一樣，同時在進步與退步，「科技層面上，中國是超級強權；但在言論自由與政治局勢上，我們甚至正在退回到文化大革命」。

世界報寫道，這位學者只能代表自己，「但是他的言論，確實揭露了一位知識分子逐漸失去聲音的沮喪之情」。

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