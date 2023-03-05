CPAC民調碾壓群雄！川普點名他是黨內「親中政客」

美國前總統川普4日在馬里蘭州舉行的「保守政治行動會議」（CPAC）上發表演說。（路透）

2023/03/05 23:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕2024年美國會再度偉大嗎？目前在馬里蘭州登場的美國「保守政治行動會議」（CPAC），於4日公布的稻草民調（straw poll），即對與會者的民調，顯示約62%參與者期盼川普能再度代表共和黨競選2024年總統，顯示川普依舊是保守派的最愛。

CPAC稻草民調一向被認為是共和黨群眾的意向風向指標，對這些保守派成員的民調顯示，另一位熱門人選，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）獲得20%支持。上週宣布參選白宮的商人強生（Perry Johnson）獲得了5%的支持率排第三，其餘包括前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、前副總統彭斯（MikePence）在內的川普潛在黨內對手，支持率均不到5%。

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川普在4日的CPAC演說，將矛頭指向共和黨建制派，並批判黨內「親中政客」，他特別點聯邦參議院少數黨（共和黨）領袖麥康奈（Mitch McConnell），讓麥康奈的妻子、前運輸部長趙小蘭的家族與中共的關係，再次受到關注。2019年9月17號，趙小蘭遭到美國國會調查，調查聚焦在趙氏家族與中共當局的關係，是否有利益輸送或利益衝突。

川普稱：「我們絕不會成為一個由兩黨根深柢固的政治王朝、腐爛的特殊利益、熱愛中國的政客統治的國家。

他接著說，美國永遠不會被激進左翼新聞媒體統治，這些媒體不是害怕說出真相，就是本身就很邪惡。他說，「我不知道。我認為它們在很多方面都感到害怕，但你永遠不知道是哪一種。我們不會回到這種心態，現在不會。永遠不會。」

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell），被川普點名是「親中政客」。（彭博資料照）

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