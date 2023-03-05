甄子丹點名BBC、CNN仇中 網轟：演技比電影好

香港武打巨星甄子丹接受雜誌專訪時表示反送中運動「是暴動」，並點名《BBC》、《CNN》，稱其只報導中國負面消息。（美聯）

2023/03/05 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕獲任中國全國政協委員的香港武打巨星甄子丹日前接受英國時尚雜誌專訪時稱2019年香港反送中運動「不是抗議而是暴動」，甚至點名《BBC》、《CNN》等外媒，稱其只報導中國負面的消息。

甄子丹2月接受英國《GQ Hype》時尚雜誌專訪，並宣傳即將上映的電影《捍衛任務4》，甄子丹透露，他在劇中飾演的角色原始設定為穿中山領、名為沈或張的刻板亞裔印象，在他的要求下導演才為其做修改。

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不過甄子丹也指出，他為自己身為中國人而感到自豪，並稱中國的高速公路、建築與生活方式帶來的便利性是不少國家無法相比的，他甚至表示：「BBC和CNN從不報導這些，他們從不提及中國真實的一面。」

當提及2019年香港反送中運動時，香港民眾抵制他演出的電影，甄子丹表示：「那不是抗議，而是暴動。」、「我不想介入政治，很多人也可能會不喜歡我的言論，但這都是我自己的經驗。」

對此不少網友表示「這演技比他拍的電影好看多了」、「不舔共掙不到錢圈不到粉」、「裝出一副硬漢模樣，但是骨子裡卻是軟骨頭」、「從此不會再看他演的電影」、「要賺錢不需要出賣自己的靈魂啊」

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