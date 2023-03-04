誰敢說不？港版國安法上路2年 中國宣稱「75.7％港人滿意」

中國第14屆全國人大一次會議今（4）日中午舉行記者會，發言人王超在會上針對多個議題進行回應，會中談及港版國安法。（翻攝微博）

2023/03/04 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港自2019年3月起展開「反對逃犯條例修訂草案（反送中）」運動，民運人士又因隨後公布的「港版國安法」而持續走上街頭，最終遭到中共與港府的鎮壓與清算。惡法上路已2年有餘，中國官方今宣稱，「民調顯示」75.7%香港市民對港版國安法感到滿意。

中國第14屆全國人大一次會議今（4）日中午舉行記者會，發言人王超在會上針對多個議題進行回應，會中談及港版國安法。

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王超指，制定實施香港國安法，是中國「一國兩制」實踐發展的重要里程碑，號稱自該法實施以來，「維護國家安全」的制度、機制不斷完善，該國的國家安全得到保障，「社會秩序迅速恢復，法治得到彰顯，營商環境不斷改善，發展重回正軌，香港居民的權利自由因此得到更好保障，香港局勢實現由亂到治的重大轉折」。

王超宣稱，民調75.7%香港市民對港版國安法實施成效感到滿意，但未見王超或中媒有據此提供「民調」的調查日期、樣本數、抽樣方法、調查媒介等具體數據或資訊。

除此之外，王超也就「一帶一路」進行回應，稱中國實施提出一帶一路倡議10年，「朋友圈不斷擴大，累計150多個國家、30多個國際組織簽署了合作文件」，為各國「發展經濟、增加就業、改善民生作出了積極貢獻」。

一帶一路至今已玩殘不少貧窮國家，如斯里蘭卡、保加利亞、尚比亞等，王超卻在記者會上稱，中國推動一帶一路「從不附加任何政治條件，從不謀取任何政治私利」，願與夥伴一起取得更多新發展。

圖為2019年11月3日，一位香港民運人士遭親中份子襲擊受傷後的事故現場。（歐新社）

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