俄祭新殺器！向烏克蘭投擲1.5噸新型「導引滑翔航空炸彈」

俄軍傳動用1.5公噸重UPAB-1500B新型「導引滑翔航空炸彈」，攻擊烏軍陣地。（取自推特）

2023/03/05 22:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞媒體《國防快車》（Defence Express）4日報導，俄軍幾週前首次對烏克蘭使用了一種相當危險的新型武器——重1.5公噸的UPAB-1500B（代號 K029B）新型「導引滑翔航空炸彈」。

報導稱，幾週前在烏克蘭北方城市切爾尼戈夫（Chernihiv）發現的彈體殘骸中，辨識出俄軍動用了配備慣性和衛星導航系統的UPAB-1500B。

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其中「UPAB」是俄文「導引滑翔航空炸彈」的縮寫。UPAB-1500B是模仿美軍聯合直攻彈藥（JDAM），並在其基礎上增加滑翔能力甚至引擎動力。

報導稱，3日在頓內茨克葉納基耶沃地區被擊落1架俄軍蘇愷34戰機（Su-34），很有可能就是掛著這種炸彈飛行的。

據俄國大外宣《衛星通訊社》（Sputnik）報導，UPAB-1500B用於摧毀地面和水面堅固和極堅固目標，彈重1525公斤，其中戰頭重1010公斤，投放距離50公里，最大投放高度15000公尺，命中精度10公尺以內。該彈出口型號在2019年度國際航空展上首度亮相。

UPAB-1500B在2019年度國際航空展上首度亮相。（取自推特）

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