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    香港婦女節遊行急停 疑激進組織試圖介入

    香港婦女勞工協會4日晚間宣布，臨時取消原訂於今日舉行的「三八婦女節發聲遊行」。（圖擷取自香港婦女勞工協會）

    香港婦女勞工協會4日晚間宣布，臨時取消原訂於今日舉行的「三八婦女節發聲遊行」。（圖擷取自香港婦女勞工協會）

    2023/03/05 20:33

    〔即時新聞／綜合報導〕香港婦女勞工協會4日晚間宣布，臨時取消原訂於今（5）日舉行的「三八婦女節發聲遊行」，取消原因疑為網上的激進言論與有組織宣稱試圖影響遊行。

    綜合港媒報導，曾為「民間人權陣線」團體成員的香港婦女勞工協會原定5日上午將舉行「三八婦女節發聲遊行」，遊行將從灣仔修頓球場出發，最終抵達金鐘政府總部。香港警方也在2日頒發准許遊行的不反對通知書。

    但警方發出不反對通知書後，網上出現不少組織聲稱將參與遊行，其中也不乏激進言論，例如鼓勵激進示威者出席及做出違法行為。4日晚間，香港婦女勞工協會則在臉書上宣布遊行取消。

    香港警察港島總區署理高級警司鄭威鍵表示，警方已接獲香港婦女勞工協會取消遊行消息，而針對該場遊行頒發的不反對通知書已正式無效，若民眾仍至遊行地點集結，將會違反「參與未經批准集結罪」。

    事源遊行獲得警方發出不反對通知書之後，網上出現好多組織都聲稱會參與遊行，當中更不乏激進言論，包括鼓動激進示威者出席及做出違法行為，遊行被騎劫的風險陡增。

    鄭威鍵也提到，警方不希望有市民以身試法，而網上也曾傳出有暴力組織試圖加入該場遊行，警方基於國家安全、公共安全及保護他人等因素，有責任阻止違法行為。

    香港警方表示，若民眾仍至遊行地點集結，將會違反「參與未經批准集結罪」。圖為遊行海報。（圖擷取自香港婦女勞工協會）

    香港警方表示，若民眾仍至遊行地點集結，將會違反「參與未經批准集結罪」。圖為遊行海報。（圖擷取自香港婦女勞工協會）

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