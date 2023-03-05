軍情動態》軍力投射利器 美海軍接收第六艘遠征海上基地

美國海軍近日宣布接收最新的遠征海上基地「約翰坎利號」，將加強美海軍海外部署與軍力投射能力。圖為同級艦「威廉斯號」。（圖擷取自美國海軍官網）

2023/03/05 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍近日宣布接收第六艘最新的遠征海上基地「約翰坎利號」（USS John L. Canley，T-ESB-6），將加強美海軍海外部署與軍力投射能力。

美國海軍媒體《美國海軍學會新聞網》（USNI News）3日報導，「約翰坎利號」由位於聖地牙哥的「通用動力國家造船公司」（GD-NASSCO）建造，該艘遠征海上基地以海軍陸戰隊中士約翰坎利命名，其在2018年因越南戰爭時的英勇行為而獲頒榮譽勳章。

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報導提到，美海軍的遠征海上基地原先都將納入軍事海運司令部（MSC）麾下，並作為海軍支援艦艇（USNS），但2020年美海軍宣布，將把所有遠征海上基地改為正規海軍艦艇（USS）。

目前美海軍同型的遠征海上基地「威廉斯號」（USS Williams，T-ESB-4）和「米格爾基思號」（USS Miguel Keith，T-ESB-5）已分別部署於美國非洲司令部和美國印太司令部，為美海軍提供海上軍力投射能力。

遠征海上基地並非一線戰鬥艦艇，主要執行輔助類任務，例如為美海軍運輸大型物資或車輛等裝備、臨時直升機起降，或在無港口可用時成為臨時補給與運輸基地。製造商「通用動力國家造船公司」也曾推廣將遠征海上基地改為F-35B戰機航艦或無人載具母艦，使其更符合未來戰場需求。

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