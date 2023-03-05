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    中國國際專家：2023年中國國防支出僅占GDP1.2％ 遠低於其他大國

    中國國際專家金燦榮今（5）日在微博指出，若中共成功將全國GDP提升5%，2023年國防預算僅占總GDP1.2%，遠低於其他大國。（圖翻攝自微博）

    中國國際專家金燦榮今（5）日在微博指出，若中共成功將全國GDP提升5%，2023年國防預算僅占總GDP1.2%，遠低於其他大國。（圖翻攝自微博）

    2023/03/05 12:55

    〔即時新聞／綜合報導〕中國人民大學國際關係學院副院長、中國政治學家金燦榮今（5日）在微博發文，表示若中共2023年成功達到工作報告設定的5% GDP成長率，中國今年GDP將突破新台幣560兆元，但中國國防預算佔GDP比重僅1.2%，遠低於世界其他大國。

    中國財政部公布最新預算草案，2023年中國國防預算增幅為7.2%，總金額達約新台幣6.8兆元，是台灣今年度國防預算新台幣5863億的11倍以上。中國國際專家金燦榮今日在微博指出，這是自2021年以來，國防預算連續第三年增長；綜觀來看，中國國防預算確實逐年增加，但他也提到另一層面觀點。

    他續寫，若按照中共工作報告設定的GDP 5%增長率為目標換算，2023年中國全國GDP將突破新台幣560兆元，中國國防預算6.8兆元約佔總GDP比例為1.2%，遠低於世界其他大國。他列舉各國為例，美國比重為3.5%，俄羅斯為4%，印度為2.5%，英國約為2%，法國約為2%。

    《香港01》報導，亞洲各國2023的國防預算草案也陸續曝光。如果不含造航空母艦的費用，韓國國防預算約為新台幣1.2兆元；日本則是1.6兆元，增幅達26.3%，印度國防預算來到2.2兆元，增幅達13%。

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