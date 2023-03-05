花82萬辦婚禮！朋友竟一半以上都放鳥......新娘難過痛哭

美國一對新人砸大錢舉辦婚禮，結果有一半以上的人都沒到場，讓當事人相當難過。（截取自抖音）

2023/03/05 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對新人為了在結婚時創造美好回憶，花費2.7萬美元（約新台幣82.4萬元）宴客，原本有88名友人將出席，但當天竟只有不到40人到場，不僅浪費宴客所需的花費，空蕩蕩的座位也讓這對新人相當難過失望，婚禮結束後默默在大廳哭泣。

綜合外媒報導，跨性別者格雷（Gray Narvaez-Dragion）日前在抖音（Tiktok）發布影片抱怨，表示日前準備跟另一半舉辦婚禮，且原本有88位朋友答應要出席，沒想到在婚禮當天卻連40人都不到。看著舞廳當中幾乎空無一人，原本期待的熱鬧場面如今也變得冷清，最後決定縮短婚禮時間，將煙火、私人舞會及晚宴全都取消。

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格雷後來在影片提到，這次婚禮共花費2.7萬美元舉辦，除了餐費之外，部分花費也用在給客人的禮物上，但參加的人卻不如預期，令她相當沮喪。此外，格雷後來又遭到公司解僱，這也讓她陷入了經濟上的困難。

消息曝光後，不少網友紛紛對格雷的處境感到心疼，為了幫助度過難關，也表示願意購買這些沒發出去的禮物。

另外也有許多網友留言表示，「不參加至少說一聲，不然真的是浪費錢」、「真的好過份」、「這些朋友不用聯絡了」、「他們在你最好的一天都不參加，未來你需要幫助的時候一定也不會出現」、「這些朋友該絕交」、「替你敢到難過」。

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