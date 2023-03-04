「生不如死」擋不住 專家：中國時代已結束

中國人口高齡化趨勢，使中國經濟無望超越美國。（美聯社資料照）

2023/03/04 22:43

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國近期承認去年其人口開始萎縮，較中國與聯合國預期的提早9年發生。美國威斯康辛麥迪遜分校人口學家易富賢說，該意義再怎麼強調都不為過，因為這意味中國所有的經濟、外交與國防政策，都是以錯誤的人口數據為基礎。

中國正大舉投資人工智慧與機器人，以抵銷高齡化對經濟的衝擊，然而，這些努力只能到此為止，因為持續創新依賴的是年輕的心智，同時機器人不會消費，而消費正是任何經濟體的重要推力。

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以「中國的時代已結束」為標題的文章則指出，中國的式微是漸進的，它可能維持全球第二或第三大經濟體數十年，然而，其式微的人口與經濟力，及其擴張的政治野心間的落差容易產生戰略誤判。中國領導人應汲取俄國入侵烏克蘭的教訓，從不切實際的東升西降與民族偉大復興的「中國夢」覺醒。

易富賢投書全球知名評論網站「Project Syndicate」指出，中國官方預測，2049年中國人均GDP有望達美國的50%，甚至75%，而整體GDP可能成長至美國的2倍或3倍。然而，該預期是假設中國人口在2049年為美國的4倍之多。

實際數據截然不同。假設中國的生育率幸運的固定在每名婦女1.1名孩子，2049年其人口約為美國的2.9倍，其人口與經濟活力的所有關鍵指標將會糟糕許多。錯誤的預估不僅將衝擊中國，也會引發地緣政治的蝴蝶效應，最終恐摧毀既有的全球秩序。

標題為「中國的時代已結束」的文章說，人口老化將永久拖累中國的經濟。義大利的經驗顯示，扶老比（64歲以上人口除以15至64歲人口）與GDP增長有強烈的負面關聯性，中位數年齡與64歲以上人口比例亦然。

1950年代，日本的中位數年齡是21歲，美國為29歲，一如意料，日本享有多年較快的經濟增速。然而到了1994年，日本的壯年勞動力（年齡15歲至59歲之間）開始下滑，而美國的勞動人口預計到2048年才會下降。1992年，日本的中位數年齡高出美國5.5歲，其扶老比開始超越美國，不意外的，其GDP增長自此低於美國。

日本人均GDP從1960年為美國16%上升至1995年的154%，然而去年該數據降至46%，並可能降至低於35%。台灣與南韓也因人口年輕，過去50年經濟快速成長，人均GDP從1960年為美國5%，至2014年分別上升至42%、53%。然而因勞動力萎縮，兩國經濟自此停滯難前，人均GDP朝低於美國30%的方向發展。

至於中國，1980年其中位數年齡為21歲，較美國年輕8歲，而從1979年至2011年，其GDP增速每年平均10%。然而2012年，中國的壯年勞動力開始萎縮，2015年其GDP增長已降至7%，去年放緩至3%。

從1962年至1990年，每年平均2340萬的出生人口使中國成為「世界工廠」，然而，即使中國誇大官方數據，去年其出生人口僅956萬人，結果恐導致中國的製造業持續下滑，對美國與其他地方造成新的通膨壓力。

文章說，1975年中國的人口是印度的1.5倍，然而即使中國官方數據誇大，其去年人口14.11億已少於印度的14.17億。事實上，印度人口10年前已超越中國，且至2050年其人口將是中國的1.5倍，而其中位數年齡為39歲，較中國的57歲整整年輕一個世代。

到了2030年，中國的中位數年齡將高出美國5.5歲，至2033年，其扶老比將開始超越美國。從2031年至2035年，中國的GDP增速將開始落後美國，在某一時點，其人均GDP將難以達到美國的30%。如果美國作為全球最大經濟體的地位將被超越，那會是印度，而非中國。

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