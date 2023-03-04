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    車諾比廢墟狗狗當家37年 科學家分析DNA欲找生存秘訣

    車諾比核災現場存活的狗狗，繁衍37年至今已有約300隻後代。（美聯社）

    車諾比核災現場存活的狗狗，繁衍37年至今已有約300隻後代。（美聯社）

    2023/03/04 12:42

    〔即時新聞／綜合報導〕1986年車諾比大爆炸，毀滅性的核能輻射災害，造成了上千人失去性命，而倉皇逃離的民眾只得將他們的家寵留下。這些毛孩們挺過蘇聯士兵的掃蕩後，存活距今37年，繁衍出300多隻狗兒留在當地生活。日前，科學家發表的研究發現，這群狗共有15個家族，並期望能夠透過他們找到如何在放射性環境下存活的方式。

    綜合外媒報導，1986年俄羅斯車諾比發生人類史上最嚴重的核災事故，造成數千人死亡，而倖存下來的民眾在撤離該區時，無法帶走家中的寵物。為了避免動物移動導致輻射範圍擴大，隨後進駐的蘇聯士兵將遺留下的貓狗槍殺。令人意外的是，一小批逃過死劫的毛孩們，就這樣留在原地繼續繁衍後代。據統計，目前約有300隻狗狗生存。

    有些仍會來到車諾比的工作人員，會不定時的餵養這些狗兒。科學家針對這群動物進行了研究，昨（3日）天的發表顯示，車諾比狗狗的基因與其他純種犬科動物，以及其他自由繁衍的狗群截然不同，專家表示，車諾比狗狗尚未在放射性環境下，顯現出獨特的遺傳特徵。

    他們希望能夠透過研究，找出這些受到輻射影響的狗兒們，如何在這麼嚴峻的環境下生活，研究人員利用DNA檢測，分析出這些狗分別住在低、中、高等不同輻射暴露強度的區域，並歸納出約有15個家族。

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