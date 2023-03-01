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    美眾院外委會 一口氣通過《台灣保證實施法案》等8部挺台抗中法案

    在被視為「中國日」的2月28日，美國眾議院外委會一口氣通過8部挺台抗中法案。（彭博）

    在被視為「中國日」的2月28日，美國眾議院外委會一口氣通過8部挺台抗中法案。（彭博）

    2023/03/01 13:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院外交委員會在當地時間2月28日，一口氣通過8部挺台抗中法案，其中包括《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視對台交往準則，以確保任何美國對台政策的改變，都有益深化雙邊關係。

    綜合媒體報導，在當地時間2月28日，眾議院外委會下午花費約3小時審議11部挺台抗中法案，其中8部以口頭表決方式通過，其中包括《台灣保證實施法案》，要求美國國務院定期檢視對台交往準則，至少每2年向國會提出報告，可加強國會對美台關係的監督，確保任何美國對台政策的改變，都是為了深化、強化雙邊關係。

    在抗中法案部分，委員會通過《中國不是開發中國家法案》（PRC is Not A Developing Country Act）、《停止強摘器官法案》（Stop Forced Organ Harvesting Act）及《海底電纜管控法案》（Undersea Cable Control Act）等。

    另外3部法案因涉及制裁負責中國偵察氣球計畫的人士、禁止中國影音分享應用程式TikTok及授權撥款成立「對抗中國惡意影響力基金」，議員之間有不同意見，提出多項修正案，留待明日上午表決。

    外委會今天通過的法案，接下來將送交眾議院院會審議，獲眾、參兩院通過後才能遞交總統簽署後生效。

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