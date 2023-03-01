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    英國大規模研究：每天11分鐘適度運動可降低早死風險23％

    每天多走1000步，大約花費10分鐘，對許多人來說通常是一個好的開始。（法新社）

    每天多走1000步，大約花費10分鐘，對許多人來說通常是一個好的開始。（法新社）

    2023/03/01 11:53

    〔即時新聞／綜合報導〕英國最新針對超過3000萬成年人作分析研究，發現每天只需11分鐘的適度運動，就可以將早逝的風險降低23%，若每個人都能達到這每日目標，那麼全世界有十分之一的早逝是可以避免的。

    《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine，BJSM）最新研究，追蹤逾3000萬名參與者平均10年，監測他們的運動習慣以及疾病和死亡率，結果發現了身體活動與死亡風險之間的關係。

    心臟病是全球死亡的主要原因，每年造成1790萬人死亡，這項新研究發現，每週只需進行75分鐘的體育鍛煉，或每天11分鐘，就可以將患心血管疾病的風險降低17%，相同時間的體育活動，也可以降低患癌風險7%。

    研究作者之一、英國劍橋大學臨床醫學院流行病學組布里奇（Soren Brage）表示，走樓梯而不是乘電梯，或者步行去當地商店而不是開車，快走在戶外玩耍等活動都可以計入每天11分鐘的運動中，每天多走1000步，大約花費10分鐘，對許多人來說通常是一個好的開始。

    不過強度更高的運動對健康有更大的影響，可將早逝的風險降低31%，強度提升到讓人心跳加速、出汗和喘氣，例如跑步或快速騎自行車。

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