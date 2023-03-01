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    美國化學工廠遭起訴 排放化學氣體致居民身陷罹癌風險

    美國司法部起訴了路易斯安那州一間化學工廠，稱工廠讓附近的黑人社區罹癌風險大幅上升。（法新社）

    美國司法部起訴了路易斯安那州一間化學工廠，稱工廠讓附近的黑人社區罹癌風險大幅上升。（法新社）

    2023/03/01 11:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部週二（28）起訴了路易斯安那州（Louisiana）一間化學工廠，稱工廠讓附近的黑人社區罹癌風險大幅上升，要求其在期限內降低有毒物質的排放量。

    根據《美聯社》報導，週二發布的美國聯邦起訴書指出，日商電氣化學工業株式會社（Denka）旗下子公司「Denka Performance Elastomer LLC」生產合成橡膠，過程中釋放高濃度致癌物「氯丁二烯」和其他多種化學物質，已導致極高的癌症風險。

    兒童尤其易受侵害，且距離該工廠半英里處（約804.6公尺）就有1所小學。隨著時間推移，工廠的排放量雖稍有減少，但代表美國國家環境保護局（Environmental Protection Agency）提起訴訟的美國司法部表示，該工廠仍然「對公眾健康、福利構成迫在眉睫的重大危害」。

    美國國家環境保護局長里根（Michael Regan）在聲明中說：「該公司的行動遠遠不夠果斷，無法確保周遭社區安全」。2021年里根曾對該地區進行考察，證據表明黑人居民因化工廠面臨過高的癌症風險，且州政府官員允許污染物質的排放量，已大幅超出安全範圍。環境保護局的資料顯示，其他負面影響包括慢性健康問題，例如氣喘、糖尿病和高血壓。

    2015年日本企業電氣化學工業株式會社收購了這間橡膠廠，該公司至今沒有發表任何聲明，唯去年9月公司發言人曾針對此事表示，這是一場「根本不存在」的危機。該工廠專責生產「氯丁橡膠」，是質地柔軟的合成橡膠，多用於製作潛水服、3C產品保護套及汽車皮帶等日常用品。氯丁二烯是生產氯丁橡膠的液體原料，自工廠排放到周遭區域的空氣中。

    美國司法部起訴了路易斯安那州一間化學工廠，稱工廠讓附近的黑人社區罹癌風險大幅上升。（美聯社）

    美國司法部起訴了路易斯安那州一間化學工廠，稱工廠讓附近的黑人社區罹癌風險大幅上升。（美聯社）

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