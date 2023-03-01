防俄羅斯人非法入境 芬蘭開始在邊境修建圍牆

芬蘭開始在邊境地區興建圍牆，防止俄羅斯人非法入境芬蘭。圖為芬蘭邊防衛隊進行工程。（圖擷取自芬蘭邊防衛隊官網）

2023/03/01 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕在烏俄戰爭進行期間，俄羅斯徵召大量動員兵投入前線，不過在動員令發布當下，許多不願意被徵召的俄羅斯男子紛紛逃往鄰國，其中許多俄羅斯人選擇越境前往芬蘭。芬蘭在2022年9月為此關閉邊境，近期芬蘭邊防衛隊指出，在芬蘭與俄羅斯邊境將開始興建圍牆，長度約200公里左右。

綜合外媒報導，芬蘭邊防衛隊指出，興建圍牆計畫從2022年底開始規劃，計劃在芬蘭東部邊境約1300公里長的國境線興建約200公里的圍牆，集中在邊防關口與高風險地區。

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修建圍牆經費約耗資3.8億歐元（約新台幣123.5億元），圍牆將超過3公尺高，頂部設有帶刺鐵絲網，高風險區域將設置夜視攝影鏡頭、探照燈與喇叭。

目前芬蘭邊防衛隊已從2月28日開始在圍牆興建預定地清除林地，鋪設道路與安裝圍牆，預計在伊馬特拉（Imatra）的邊境口岸先興建3公里的圍牆，圍牆與監視設備設置工程預計在6月結束。在2023年至2025年之間，芬蘭邊境會再設置70公里長的圍牆，主要集中在芬蘭東南部。

芬蘭將領托爾潘南（Jari Tolppanen）在去年11月接受《法新社》訪問時提到，烏俄戰爭從根本上改變了安全局勢，設置邊境圍牆、圍欄對於阻擋從俄羅斯非法入境的行為可說是不可或缺。

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