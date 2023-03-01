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    可怕！他接可疑電話14秒 帳戶就被盜走684萬

    馬來西亞一名華裔男子近日接到詐騙電話，短短14秒被騙走684萬。示意圖，人物與新聞事無關。（彭博）

    馬來西亞一名華裔男子近日接到詐騙電話，短短14秒被騙走684萬。示意圖，人物與新聞事無關。（彭博）

    2023/03/01 00:56

    〔即時新聞／綜合報導〕詐騙手法推陳出新、防不勝防！馬來西亞一名華裔商人接到可疑電話，短短14秒鐘竟被騙走100萬令吉（約新台幣684萬），消息曝光後引發大馬社會熱議。

    綜合外媒報導，來自砂拉越（Sarawak）首府古晉市（Kuching）李姓華裔商人週一（27日）在民主行動黨實淡賓國會議員張健仁特別助理陪同下召開記者會，講述自己受騙的過程。

    李男說，26日接到一通自稱快遞服務公司「Pos Malaysia」的電話，說他有個還未付款的包裹，要求他給予第三方支付透過簡訊傳送的「一次性密碼」（OTP），儘管李男心裡起疑馬上拒絕對方，並掛斷電話，但事後他檢查銀行戶頭發現帳戶內的100萬令吉在未經他「授權」下竟被轉走。

    據李男出示的銀行轉帳紀錄，可以看到100萬令吉被分成2次、每次50萬（約新台幣342萬）轉入其他戶頭，嚇得李男趕緊報警，並尋求張健仁幫忙。張健仁辦公室呼籲政府立即對銀行戶頭盜提詐騙事件採取行動，同時要求銀行對這些詐騙案的損失負責，直指銀行本應是儲蓄最安全之處，且提領數目大的金額通常都要經過繁複手續、認證，沒想到這次竟發生短時間內被盜領的事件，顯示銀行管理出了大漏洞。

    這起事件被曝光後引發討論，李男週二（28日）透露，銀行已把100萬令吉轉回他的戶頭，且為一次性轉帳，但沒有說明為何會發生這類情事，「仍然存在很多疑問，因為銀行沒有向我們解釋這筆錢是如何被偷走，以及如何轉回我們的帳戶。」

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