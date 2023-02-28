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    法國海岸出現大量死海豚 專家曝漁具纏繞、混獲問題嚴重

    法國西部海岸線出現大量死亡海豚，讓專家憂心不已。（路透）

    法國西部海岸線出現大量死亡海豚，讓專家憂心不已。（路透）

    2023/02/28 15:50

    〔即時新聞／綜合報導〕法國大西洋海岸線沿岸出現了大量海豚死亡，自去年12月1日起至1月25日的數據顯示，加斯科涅海灣（Gulf of Gascony）已經出現了370隻死海豚。專家提及海洋哺乳類的死因包含漁船碰撞、混獲漁具纏繞等，其中以漁具纏繞為最大宗。而每年的12月中旬至4月初，正值鱈魚以及鱸魚的捕撈季，也會加劇混獲數量，動保組織呼籲政府能夠正視這些問題。

    根據衛報指出，動物保護組織表示，法國面大西洋的海岸線發現最新數據顯示，該地區的死亡海豚數量已創下歷史新高。自去年的12月1日起至今年的1月25日，短短不到2個月的時間，加斯科涅海灣已經發現370隻死海豚。科學家表示，這些哺乳類的絕大部分的死因為漁具纏繞，或是漁船衝撞等。

    去年總計海豚擱淺數量為669隻，幾乎出現在12月中旬到4月期間，正值無須鱈及海鱸魚的捕撈季節。法國海洋守護者組織主席艾森拉里（Lamya Essemlali）表示，大多數的海豚混獲會受到輕重不一的傷勢，被捕漁業者丟回海裡後，幾乎只能自生自滅，也直接導致海豚死亡率上升。動保團體表示，需要在某些時期關閉某些區域，以保護為數不多的群體。然而，捕漁業者仍持續遊說政府，維持正常開放捕撈。

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