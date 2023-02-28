紐約要花1.6億元安裝5座科技公廁 居民嘆太荒唐

美國紐約規畫在5個行政區安裝Portland Loo公廁，總經費高達1.6億引發關注，示意圖。（美聯社）

2023/02/28 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市規畫在5個行政區安裝高科技公廁，外媒爆料，該項計劃將花費530萬美元（新台幣約1億6251萬元），天價花費讓當地居民直呼「太荒謬」。

《紐約郵報》報導，紐約一直缺乏公廁，紐約市因此規畫在每個行政區都安裝高科技獨立公廁Portland Loo。

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Portland Loo官網介紹，該公廁兼具美學與機能，外觀以圓形鋼門和弧形屋頂設計融入街景，內部則以防塗鴉牆板、特殊穿透式柵欄來阻止犯罪，所有材質也易於清潔維護。

紐約公園部表示，採購公廁每個要價18萬5千美元（新台幣約566萬元），計劃總花費530萬美元，主要是安裝成本。

公園部指出，5座公廁都是「新增」，目的就是讓缺乏公廁地區都有此公共設施，而非從既有的升級，因此水管電線都得重拉。此外，工程還有打地基、周邊圍欄等。

Portland Loo 的製造商 Madden Fabrication 抱怨，他們在其他城市建造180 個廁所，從波特蘭到阿拉斯加再到邁阿密，唯獨紐約複雜規範，讓他們很難獲得施工、建築許可。

《紐約郵報》指出，紐約建築、結構等複雜法規導致工程成本增加也常常造成延誤完工等。

不過，紐約居民仍對相關說法不買單，32歲麥克（Mike Gran）表示， 「太荒謬了」，不如用25%經費來維護既有公廁，剩下錢拿來升級社區單槓、籃球場等設施。83歲沃克（Sherman Walke）提到，這裡現在公廁真的是夢魘，大家都沒對準馬桶，但是「為了廁所，需要花到上百萬美元嗎？」

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