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    已知43死！非法移民船義大利南部近海觸礁 80人獲救

    一艘移民船週日在義大利近海撞上礁岩而解體，造成至少43人死亡，海灘上可見到船隻殘骸。（美聯社）

    一艘移民船週日在義大利近海撞上礁岩而解體，造成至少43人死亡，海灘上可見到船隻殘骸。（美聯社）

    2023/02/26 21:35

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利海岸警衛隊和警方表示，一艘載有超過120名非法移民的船隻當地時間今（26）日凌晨在南部海岸附近撞上礁石，造成43死慘劇，救難人員已救起80人，並持續搜索是否還有生還者。

    《路透》報導，義大利海岸警衛隊在聲明中指出：「目前，共有80人生還，其中一些人在海難發生後設法上岸，另外有43具遺體在海岸邊被尋獲。」

    海岸警衛隊表示，發生事故的船隻不幸在「距離海岸邊數公尺的地方」撞上礁岩，估計船上大約載有120人，目前仍在尋找可能的倖存者。

    這起海難發生在卡拉布里亞大區（Calabria）的知名海灘渡假勝地Steccato di Cutro附近，當地市長切拉索（Antonio Ceraso）受訪時指出，他目睹了「你這輩子都不想看到的景象......令人毛骨悚然的畫面......那會跟著你一輩子」。

    義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）事後對這起海難表達了她的「深切悲痛」，並誓言阻止非法的海上移民事件，防止類似事故發生。

    義大利內政部長皮耶多西（Matteo Piantedosi）在另一份聲明中說：「這是一場巨大的悲劇，表明絕對有必要對非正規移民手段採取堅決行動。」

    皮耶多西又稱，阻止海上移民是「不可或缺的」，人口販子靠著給難民們繪製了「在歐洲美好生活的假象」這種方法發財致富，並「造成今天這種悲劇」。

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