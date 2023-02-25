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    中國軍方研究籲部署1萬3000枚衛星 反擊美國「星鏈」

    去年10月在烏克蘭哈爾科夫使用的太空探索公司「星鏈」訊號接收天線。（法新社檔案照）

    去年10月在烏克蘭哈爾科夫使用的太空探索公司「星鏈」訊號接收天線。（法新社檔案照）

    2023/02/25 20:57

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下公司「太空探索（SpaceX）」的「星鏈（Starlink）」衛星群，在協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略上發揮不小的作用，現在中國正計畫在近地軌道打造大型衛星網，提供全球衛星寬頻網路服務，抗衡馬斯克的「星鏈」。

    中國解放軍航天工程大學副教授徐燦帶領的團隊，在二月出刊的中國《指揮控制與仿真》期刊發表論文，談因應星鏈的措施，指這項名為「GW」計畫，將由新成立的「中國衛星網絡集團」公司，部署1萬2992顆低軌道網路衛星。

    《南華早報》24日報導指出，不清楚GW代表的意思。《美國之音（VOA）》指GW代表「國網」，中國星網公司2020年曾向國際電信聯盟提出代號為「GW」（「國網」拼音縮寫）的衛星群計畫申請。

    GW計畫的衛星群發射時間未知，但是數量會足以與SpaceX要在2027年部署超過1萬2000枚匹敵。

    這篇論文引述對星鏈的相關研究指出，星鏈極有可能成為美軍新型作戰理念，在太空領域的直接載體，藉民間之手實現太空軍事衛星部署計畫；論文說，太空探索公司部署「星鏈」是「在低軌道『跑馬圈地』，搶占軌道資源和頻率資源」，呼籲中國部署類似的體系化、規模化衛星群反制，要確保中國在低軌道占有一席之地。

    論文建議，搶在星鏈衛星群部署完成之前著手進行，並且搶占星鏈尚未部署的軌道區域，形成壓制，並搭載太空偵察裝備，以利具備與星鏈對等的偵察能力，同時對星鏈進行長期近距離監視。

    徐燦的團隊還在這篇論文中提出，對星鏈衛星的「軟殺傷」手段，包括使用雷射、高功率微波等方式，損毀星鏈衛星可能搭載的偵察裝備，使其喪失偵察能力；透過干擾網路、網路入侵或控制等，癱瘓星鏈衛星通訊。

    星鏈目前部署了3000多顆衛星，預計總部署量可達4萬顆。目前沒有證據顯示星鏈衛星搭載偵察裝置。

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