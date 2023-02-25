沒得吃飯還要選總統？ 奈及利亞大選恰逢金融危機

在奈及利亞阿達馬瓦州，一名婦人在總統大選與國會改選中投下她的一票。（法新社）

2023/02/25 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞現為全非州人口最稠密的國家，在今（25）日舉行總統大選及國會改選，此刻奈及利亞正面臨紙幣短缺的衝擊，因執政黨在大選前為了打擊假鈔氾濫問題，推出換鈔政策，一時間大量民眾前往銀行兌換，紙幣印刷量卻不足供應，造成全國現金短缺，許多民眾陷入生計困境。

綜合外媒報導，除了金融危機的影響，奈及利亞的暴力問題同樣壟罩著這次總統大選，許多民眾擔心出門投票可能會有生命危險。奈國一直擁有嚴重的治安問題，國內黑幫盛行，像是北部的伊斯蘭極端份子或是南部的分裂主義團體，各地的勢力干擾在這次成為嚴重影響大選的不穩定因素。

請繼續往下閱讀...

奈國的總統候選人，在今年選前簽署和平協議，強調會在投票期間保護人民的安全。有些觀察人士擔心大選的投票人數會因為民眾在乎人身安全問題，比原本預期的結果還低。政府則強調這次的選舉不會像過去兩次總統大選一樣延期，將如期舉行。

過去奈及利亞的政局都是由兩大黨交替執政，分別是全體進步大會（APC）和人民民主黨（PDP），而當前執政黨APC的總統布哈里（Muhammadu Buhari）已屆滿兩次總統任期，許多專家預測這次選舉奈國民眾會下架兩大黨，由第三勢力工黨（Labour party）的候選人歐比（Peter Obi）當選總統。

因為奈及利亞有著長期缺電、治安敗壞和通貨膨脹等社會問題，種種原因導致近年奈國人才大量出走。此次大選，35歲以下的選民超過4成，意即年輕世代有能力左右總統大選，加上國內目前33％的高失業率，國內的年輕人已經藉著選前民調，對於兩大黨長期無法改變現況做出回應。由於候選人歐比曾經長年擔任州長，同時也是有為企業家，因此受到很多年輕族群的愛戴，據選前民調顯示，工黨候選人歐比的支持度遙遙領先其他候選人，有望坐上總統大位。

現在奈及利亞貨幣危機對總統大選帶來的全面影響尚未明朗，但官方表示他們已經籌足大部分舉辦選舉所需要的經費。但根據美聯社（23日）在拉哥斯（Lagos）的採訪，一位在排隊提款的女警告訴記者，她無法去到自己被調派的轄區執行選舉間的工作，只因她沒辦法領到現金。

在奈及利亞阿南布拉州，一群人在銀行前等待，希望能取出他們的存款。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法