中國威脅比俄國更令人憂心 民調：6成美國人擔心中國影響力

美聯社民調顯示，6成美國人非常擔心中國的全球影響力，圖為美國總統拜登和中國國家主席習近平，去年在G20高峰會外舉行雙邊會。（美聯社檔案照）

2023/02/24 18:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美中緊張關係升高之際，美聯社—美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC）23日公布民調顯示，有6成美國人非常擔心中國的全球影響力，但是僅4成的人贊同總統拜登處理美中關係的方式。

《美聯社》23日報導，擔心中國影響力對美國構成威脅的比率，與去年調查時類似，但是這個比率近幾年正穩定上升，2021年拜登剛上任時是54%、2020年1月是48%。除了擔心中國的全球影響力，也有一部分人擔心中國是否會提供俄羅斯某種形式的軍事援助，支持俄國侵略烏克蘭。

請繼續往下閱讀...

這份調查在2月16到20日之間，訪問1247名美國成年人。在烏俄戰爭持續至今滿1年之際，這份民調顯示，嚴重擔心俄國對美國構成威脅的比率已經降低，現在對中國的擔心反而超過對俄國的擔心。去年3月時64%的人說嚴重擔心俄國，現在降至53%。去年認為中、俄是威脅的比率相當。

贊同拜登外交政策的比率，大致與對他任內整體表現的認同度一致，這可能表示對拜登施政的認同度，是透過對他本人的更廣泛看法，而非從各個政策來評估。45%的受訪者認可拜登的整體表現，54%不認可，這比率與最近幾個月的調查接近，1月底調查認同拜登施政表現的有41%、去年12月時是43%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法