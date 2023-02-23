改寫教科書！科學家發現地心存在從未知曉的隱藏層

地球的結構由外到內分別為地殼、地函、外核和内核，而最新研究發現，內核內可能還有一個隱藏層，或者說就是地心。（路透）

2023/02/23 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕地球核心到底存在什麼？一直是科學家們長期探究的焦點，最新研究指出，地心並沒有另一個世界存在，而是可能為400英里（644公里）寬的金屬球。

地球的結構由外到內分別為一層富含矽的地殼、一層熔融狀的地函、一層液體的外核和一個固體的内核，而最新研究發現，內核內可能還有一個隱藏層，或者說就是地心；《自然-通訊》雜誌（Nature Communications）21日刊登一篇最新的研究，認為地球真正的核心是一顆400英里寬的金屬球，鐵和鎳為其主要成分，是一個科學家從未發現的全新地層。

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大約在20年前就有理論提出地球核心有一個不易察覺的地層，現在，科學家們認為他們可能已經發現了該層的實際證據，他們利用測量地震的地震波通過地球中心時收集的數據，發現有5次改變。

之所以以往觀察未發現原因，是因為這個最中心的隱藏層與內核成分類似，而且地心道內和之間的過渡是漸進的，以致於之前地震波反射改變難以察覺。

這是一個耐人尋味的新發現，除了改寫教科書外，若確實證明了地球的真正核心是一個鐵球，那麼它可以幫助科學家更好地理解地球磁場，以及我們的星球最初是如何生成的。

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