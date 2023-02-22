政黨立場嚴重分歧 泰國大麻爭議法案審查原地踏步

泰國眾議院週三（22日）沒有完成對大麻法案的二讀，議會中意見分歧，甚至有部分議員要求將大麻重新列為毒品。（歐新社） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

2023/02/22 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕該如何立法規範大麻的使用，是泰國國會爭論已久的難題，再加上議會內部各政黨意見分歧，政府沒有共識，也造成泰國大麻問題日益猖獗。

綜合媒體報導，由於泰國眾議院意見分歧，週三（22日）無法完成大麻法案的二讀，甚至有部分國會議員要求將大麻重新列為毒品。在泰國，一項法案通常在眾議院三讀時要獲得大多數議員同意，才會提交參議院批准成法律。

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據報導，泰國政府1934年頒布大麻法，後來併入麻醉品法，列為第五類麻醉品，受嚴格監管，若私下擁有、種植、銷售等為刑事犯罪；然而基於經濟、醫療等考量，泰國始終有「大麻自由化」聲音，且主要是由泰自豪黨（Bhumjaithai）發起。

報導表示，泰國政府2019年修改麻醉品法，讓泰國成為亞洲首個大麻合法化的國家，而去年6月更進一步將大麻從「毒品管制名單」去除，民眾到食品藥物管理局（FDA）登記，即可不限數量在自家種「醫療用」大麻，但不得用於娛樂，也不得在公共場所抽大麻，否則將罰款2.5萬泰銖（約新台幣1.8萬元）或坐牢3個月。

然而，由於相關法律十分模糊，衍伸一系列社會問題，包含醫療與娛樂用途間「灰色地帶」濫用，化妝品或藥物成分都參雜非必要大麻，透過藥局非法交易層出不窮，甚至有泰國市場、海灘俱樂部、旅館皆公開賣大麻，有趣的是，連警察都不瞭解確切規定。

報導提到，「大麻自由化」導致泰國政黨意見分歧，據悉，由於帕拉育（Prayut Chan-ocha）計畫在下個月解散議會，因此大麻法案的後續將取決於下一屆政府。

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泰國去年6月將大麻從「毒品管制名單」去除，民眾到FDA登記，即可不限數量在自家種「醫療用」大麻。（歐新社） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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