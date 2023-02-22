聖嬰現象儲備「火藥桶」！澳洲恐面臨史無前例草原大火

澳洲維多利亞州爆發草原野火，消防直升機灑水試圖撲滅火勢。（歐新社）

2023/02/22 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲將面臨有史以來規模最大的草原大火，當地來襲的熱浪和乾旱造成草原乾枯，如同「燃料」，專家擔心這些「火藥桶」會在夏季帶來難以想像的災害。

根據英國《衛報》報導，一份來自澳洲民間團體「氣候委員會（the Climate Council）」與澳洲退休消防官員組成的民團「氣候行動（Emergency Leaders for Climate Action）」的報告顯示，澳洲政府應為當地將遭遇史無前例的草原大火做好因應準備。新的分析內容警告，因為氣候危機的影響，澳洲在2023年到2024年間的夏天會有火勢「疾速蔓延」各地的危機。

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澳洲官方消防部門提及，連續的聖嬰現象讓澳洲東部的植披成長得相當繁盛，卻因為前陣子的大雨淹積，植披被淹在水中泡爛，而後又經過熱浪與乾旱曬乾，成為大片黃褐色乾草，此情況就像是報告當中描繪的模樣，大片提供給未來野火的「火藥桶」。

報告中也提到新南威爾斯州、昆士蘭州以及維多利亞州在當前的野火燃燒季節可能爆發更嚴重的草原大火直到今年4月。野火燃燒的時間多集中在澳洲炎熱乾旱的夏季，通常夏季時間約從12月一直到隔年4月。今年夏天，澳洲的消防員們已經在昆士蘭州與新南威爾斯州等區域處理多起草原大火。

「氣候行動」創辦人兼前消防專員的格雷．穆林斯說明，2023到2024年的夏天幾乎確定草原大火的狀況會回歸或是高於正常值。他說，各個層級的政府單位「需要理解兇殘大火加劇的風險並馬上擴大預備行動。」

雖然草原大火普遍被認為不比森林大火嚴重，但它依然十分危險。草原大火蔓延的來勢是森林大火的3倍快，擁有足夠追趕上人群撤離的速度。

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