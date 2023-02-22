岸田文雄至今未訪烏 計畫外洩與維安為關鍵

日本首相岸田文雄至今仍未訪烏克蘭，有日媒透露是因計畫外洩與維安問題使其無法順利成行。（法新社）

2023/02/22 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，20日美國總統拜登突訪烏克蘭引發國際關注。而日本首相岸田文雄至今仍未訪烏，有日媒則曝光背後因素，稱是由於計畫外洩與維安問題，使岸田文雄至今仍無法順利成行。

日媒《共同社》今（22）日報導，21日岸田文雄曾在與公明黨黨魁山口那津男共進午餐時表示：「已受到烏克蘭邀請，將從各種角度加以考慮。」事實上岸田文雄早已不斷鼓勵外務省（外交部）推動訪烏計畫，並稱「這是展現支持烏克蘭決心的有效手段」。

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岸田文雄的身邊人士也擔心，在即將到來的廣島G7領袖峰會上，烏克蘭局勢必成為主要議題，屆時岸田文雄將成為各國首腦中唯一一位尚未訪烏的領袖，「外界恐會對日本的誠意產生懷疑」。

且根據外交消息人士透露，在去年修訂安保3文件結束後，岸田文雄的行程表曾有一段空閒時間，當時正秘密推進訪烏計畫，然而消息遭部分媒體搶先得知，最終訪烏計畫仍停留在構想階段就化為泡影。

而岸田文雄的維安問題也是關鍵因素，首相官邸的消息人士曾表示，《自衛隊法》尚未規定自衛隊能為重要人士提供警衛維安任務，且由北約方面負責維安任務的替代方案「尚未有所進展」。

在軍援烏克蘭方面，日本也受制於《防衛裝備轉移三原則》，無法提供殺傷性武器。當前局面則讓某位自民黨前幕僚表示：「如果會談時只能說『不行』、『做不到』的話，那還不如不去（烏克蘭）。」

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