哭了！女大生餐廳打工收到「30萬小費」神秘客身分曝光

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲1名女大生為賺取生活費,利用課餘時間在餐廳打工,沒想到近期被一名男顧客指定給她1萬美元(約新台幣30萬元)小費,她看到帳單時不敢相信,當場激烈落淚,據傳這名出手大方的男顧客是一名加密貨幣企業家,居住在墨爾本近郊附近圖拉克(Toorak)地區,擁有總價約達1.2億美元(約新台幣36億元)房地產。

綜合外媒報導,女大生蘿倫(Lauren)在義式餐廳餐廳「吉爾森」(Gilson)打工,該餐廳位處高級繁華的墨爾本高級郊南雅拉(South Yarra),經常有明星、網紅等名人光顧。蘿倫18日上班時負責一桌4人顧客,當天該桌點總價超過500美元餐點(約新台幣15280元),準備結帳時,該桌其中1名男顧客忽然指名,要給服務他們的蘿倫1萬美元作為小費。

蘿倫透露,當下他不敢相信對方要給這麼多錢,甚至與對方透露按慣例要與其他22名餐廳員工分享小費,對方這時堅持要她拿走7千(約新台幣213920元),剩下再與其他同事分攤,這代表蘿拉1人獨有7000美元小費,剩下3000美元(約新台幣91680元)小費平分後,每人皆可得到約130美元(約新台幣3972元)。

其中一名服務生克勞(Crow)說,蘿倫工作到一半,忽然拿帳單走到我身邊哭著說「這小費數字是真的嗎?」蘿倫笑說,結帳時一度以為自己看錯,才會求其他人協助念出帳單的小費數字確認。

蘿倫對於自己得到這麼大一筆小費表示感激,她決定利用這筆意外之財規劃首次出國旅遊。餐廳老闆大讚,「所有工作人員為蘿倫感到無比驕傲,同時也對男顧客的慷慨感到難以置信。」

據澳洲《第7頻道新聞網》指出,這名給出巨額小費的男顧客是一名年輕且白手起家的加密貨幣企業家,他在圖拉克地區擁有超過1.2億美元(約新台幣36億元)房產。

