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    澳洲情侶海灘上演活春宮！ 路人停下圍觀錄影片上傳恐觸法

    澳洲阿得雷德（Adelaide）一對情侶近日前往亨利海灘遊玩時，因忍不住在白天下直接上演「活春宮」，被行經黑色上衣男子撞見，憤而錄製影片上傳引發熱議。（圖擷取自「@Brought_to_You」推特）

    澳洲阿得雷德（Adelaide）一對情侶近日前往亨利海灘遊玩時，因忍不住在白天下直接上演「活春宮」，被行經黑色上衣男子撞見，憤而錄製影片上傳引發熱議。（圖擷取自「@Brought_to_You」推特）

    2023/02/22 15:24

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲阿得雷德（Adelaide）一對情侶近日前往亨利海灘遊玩時，因忍不住在白天下直接上演「活春宮」，一名黑衣男子撞見甚感不滿，認為2人舉動不宜被路過兒童看到，憤而錄製影像並要求對方道歉，事後還上傳至社群平台，激戰畫面曝光引起許多網友熱議，當地警方已獲報，目前尚未對任何人提出控訴。

    綜合外媒報導，援引自《第7頻道新聞網》（7News）獨家內容指出，1名身穿黑色上衣男性路人20日前往亨利海灘（Henley Beach）遊玩時，忽然撞見一對情侶光天化日之下在沙灘上「激戰」，他認為此舉相當不雅觀，憤而拿出手機上前錄製，還要求男方對鏡頭道歉，他痛批「你們在孩子面前做這種事情是公然猥褻！快道歉，說你很抱歉」。

    公開影像可見，這對情侶下半身裸體，正「辦事」到一半時，男方被路人靠近喝斥後嚇得瞬間抬起頭，並尷尬地對鏡頭道歉，黑衣男子則繼續指責穿好衣服的2人。

    報導稱，事發後黑衣男子將這段影片上傳至臉書，吸引超過上千人瀏覽，不過由於涉及敏感內容，同日緊急被下架。

    南澳當地警方表示，已獲報這起事故，目前尚未針對影片中男女做出任何指控，不過拍攝影片的黑衣男子已觸犯隱私法。退休律師伍茲（Hugh Woods）指出，在南澳洲未經他人同意，擅自拍攝具侮辱性或有辱人格的影像，或拍攝分享他人的私密或性圖像等，都是違法行為。

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